ИННОПРОМ-2023 посетили 46 тыс. человек — это больше, чем в прошлые годы

Выросло и количество экспонентов — всего свою продукцию представили 1,1 тыс. компаний, 400 из них — в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое прошло впервые после пандемии коронавируса.

Оргкомитет ИННОПРОМ подвел первые итоги выставки, прошедшей на прошлой неделе в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе, за четыре дня ее посетили 46 тыс. человек. Для сравнения: в 2022 г., после введения санкций, посетителями выставки стали 43 тыс. человек, в 2021 г. — 20 тыс. человек.

Как уже писал DK.RU, партнером выставки стала Беларусь — ее экспозиция разместилась на площади 3 тыс. кв. м. Помимо нее, национальные экспозиции представили еще шесть стран — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай, который привез на Российско-Китайское ЭКСПО 400 компаний — все они разместились в четвертом павильоне, который раньше для экспозиций не задействовали.

Для сравнения — в 2022 г. было четыре национальных экспозиции — их подготовили Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

Всего в ИННОПРОМ-2023 приняли участие представители 35 иностранных государств. Официальные делегации Беларуси и Казахстана возглавили премьер-министры.

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе выставки, активно работали площадки для нетворкинга: в зоне B2B прошло более 3 тыс. встреч, в интерактивной зоне «Диалог с торгпредом» — более 1,4 тыс. А в Форуме производителей компонентов директора по закупкам крупных промышленных холдингов провели встречи с представителями 350 компаний — поставщиками комплектующих.

О работе стенда Свердловской области рассказали в департаменте информполитики. По оценкам министра инвестиций и развития региона, с потенциалом Среднего Урала так или иначе ознакомилось большинство посетителей ИННОПРОМ. В дни выставки на стенде региона было подписано 86 соглашений, с участием губернатора Евгения Куйвашева — 15 соглашений. Это документы о сотрудничестве с другими регионами, а также коммерческими и общественными организациями, которые касаются таких сфер, как благоустройство, связь, производство, межрегиональное сотрудничество, развития науки и образования. В частности, было подписано соглашение с Группой Синара о развитии ГЛК «Гора Белая».

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