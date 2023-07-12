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Свердловские власти раскрыли детали соглашения с Группой Синара по «Горе Белой»

Свердловские власти раскрыли детали соглашения с Группой Синара по «Горе Белой»
Иллюстрация: DK.RU

В соответствии с мастер-планом, здесь должны появиться новые трассы, канатные дороги и гостиницы, а также будет создано 10 тыс. рабочих мест прямой и косвенной занятости.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Соглашение о развитии горнолыжного курорта «Гора Белая» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и президент Группы Синара Михаил Ходоровский подписали на полях выставки ИННОПРОМ. Проект по реконструкции курорта станет одной из первых в стране концессий в сфере отдыха и гостеприимства.

Как сообщил Дмитрий Ионин, развитие этого якорного проекта совместно с новым партнером принесет региону существенный социально-экономический эффект:

В соответствии с мастер-планом курорта «Гора Белая» здесь должны появиться до 50 км трасс для единовременного катания 7,5 тыс. чел. Всего на территории одноименного туркластера будет создано 4,5 тыс. мест размещения, 10 тыс. рабочих мест прямой и косвенной занятости.

Со своей стороны Михаил Ходоровский напомнил, что Группа Синара уже имеет успешный опыт реализации подобных проектов — 10 лет назад она занялась развитием строительства горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Ранее подписание соглашения анонсировал губернатор Евгений Куйвашев:

Уже известно, что существующий там гостиничный фонд будет увеличен в 25 раз. Появится восемь новых трасс, в том числе — на южную сторону. Будет обновлен спортивный инвентарь. Ожидаем огромный кумулятивный эффект от подписания этого соглашения — оно позволит не только развить гостиничный бизнес, но и наладить собственное производство подъемников и трапов, — приводил слова главы региона DK.RU.

Содействие в подготовке проекта окажет ИнфраВЭБ. Как рассказали в пресс-службе компании, по предварительным подсчетам общая стоимость проекта превысит 16 млрд руб.

В настоящий момент горнолыжный курорт «Гора Белая» является одной из основных точек притяжения туристов в регионе. На территории комплекса работает пять горнолыжных трасс, четыре подъемника (один из них — кресельный, работает круглогодично), оздоровительный комплекс с бассейном и небольшая гостиница. Кроме этого, в соседних с комплексом поселках работают глэмпинги и гостевые дома.

Ранее DK.RU писал, что с 2018 г. вокруг ГЛК «Гора Белая» начали развивать большой туристический кластер.

Автор: Елизавета Порошина
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