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«Ситуация напряженная». Глава «Почты России» признал наличие финансовых дыр в компании

«Ситуация напряженная». Глава «Почты России» признал наличие финансовых дыр в компании
Иллюстрация: РИА новости

Валентина Матвиенко ранее попросила взять на контроль ситуацию в «Почте России» и даже предложила привлечь правоохранительные органы. По ее словам, финансовая дыра в компании растет и растет.

#ПОЧТА РОССИИ#НОВОСТИ

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков признал наличие напряженной финансовой ситуации в компании:  

В начале года «Почта России» была в крайне непростом финансовом положении. За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной. У предприятия есть тысячи отделений, которые расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, и для их содержания нужна системная поддержка, — отметил топ-менеджер.  

Ранее о растущей финансовой дыре в «Почте России» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратилась к министру экономического развития России Максиму Решетникову с просьбой взять на контроль ситуацию:    

Финансовая дыра в «Почте России» растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную финансовую модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными.  

По словам Матвиенко, до сих пор для компании не смогли выработать правильную финансовую модель:  

Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других, — добавила спикер Совфеда.

Летом 2023 г. DK.RU рассказывал о массовых увольнениях из «Почты России», после того, как компания изменила правила оплаты труда. Сотрудникам запретили работать на нескольких ставках. 

Изменения в кадровой политике «Почты России» связаны с трудным финансовым положением компании. За 2022 г. убыток «Почты России» составил 27 млрд руб., выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб. В компании объясняли, что такая ситуация возникла на фоне сокращения числа международных отправлений.    

Добавим, что Михаил Волков занял пост генерального директора «Почты России» в январе 2023 г., до этого он работал в Альфа-банке и ВТБ, где развивал региональные бизнесы. Волкова привлекли в качестве антикризисного менеджера на фоне ухудшения финансовых показателей госкомпании. 

Автор: Екатерина Тарханова
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