Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.09
96,04
102,24
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Академические дачи на Шарташе продадут на торгах 27 октября

Академические дачи на Шарташе продадут на торгах 27 октября
Автор фото: @ fabrikasimf. Иллюстрация: ru.freepik.com

15 построек расположены на 2,4 га в западной части Шарташского лесопарка. Раньше ими распоряжалось Уральское отделение Российской академии наук. На торги объекты выставила компания «Дом.РФ».

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Дачный городок на Шарташе был создан в середине прошлого века силами ученых и предназначался для проживания молодых специалистов. Позже домики сдавали сотрудникам институтов на лето. Постройки были рассчитаны на 25 лет. В настоящий момент некоторые разрушаются, другие пребывают в удовлетворительном состоянии. Еще несколько лет назад представители УрО РАН говорили, что дома дешевле снести, чем восстановить.

Торги, на которых «Дом.РФ» рассчитывает продать участок с академическими дачами, назначены на 27 октября. Начальная цена составляет чуть больше семи миллионов рублей.

Земельный участок расположен в Кировском районе Екатеринбурга на территории Шарташского лесопарка, вблизи знаменитого озера Шарташ. Форма, размер и рельеф участка подходят для нового строительства. Транспортная доступность хорошая. До центральной части города дорога займет не более 30 минут на автомобиле, — говорится в объявлении.

По предварительной информации, на месте академических дач появится гостиничный комплекс по типу базы отдыха. Победитель торгов заключит с «Дом.РФ» договор о комплексном развитии незастроенной территории. Компания будет контролировать градостроительную концепцию, включая внешний вид новых зданий, их расцветку и стройматериалы.  

Напомним, что участок расположен в границах лесопарка, но не относится к особо охраняемым территориям. Ранее его уже выставляли на торги.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Герман Греф попросил у Путина 1 млрд руб. на учебный IT-проектГерман Греф попросил у Путина 1 млрд руб. на учебный IT-проект
  • Знаменитые смартфоны «Р-фон» из Саранска. Презентация «антишпионской» новинкиЗнаменитые смартфоны «Р-фон» из Саранска. Презентация «антишпионской» новинки
  • Виноградники «Легенда Крыма» и 400 га земель перекупили за одну пятую стоимостиВиноградники «Легенда Крыма» и 400 га земель перекупили за одну пятую стоимости
  • Россияне «починяют примусы». Каждый второй ремонтирует технику вместо покупки новойРоссияне «починяют примусы». Каждый второй ремонтирует технику вместо покупки новой
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.