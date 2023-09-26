Академические дачи на Шарташе продадут на торгах 27 октября

15 построек расположены на 2,4 га в западной части Шарташского лесопарка. Раньше ими распоряжалось Уральское отделение Российской академии наук. На торги объекты выставила компания «Дом.РФ».

Дачный городок на Шарташе был создан в середине прошлого века силами ученых и предназначался для проживания молодых специалистов. Позже домики сдавали сотрудникам институтов на лето. Постройки были рассчитаны на 25 лет. В настоящий момент некоторые разрушаются, другие пребывают в удовлетворительном состоянии. Еще несколько лет назад представители УрО РАН говорили, что дома дешевле снести, чем восстановить.

Торги, на которых «Дом.РФ» рассчитывает продать участок с академическими дачами, назначены на 27 октября. Начальная цена составляет чуть больше семи миллионов рублей.

Земельный участок расположен в Кировском районе Екатеринбурга на территории Шарташского лесопарка, вблизи знаменитого озера Шарташ. Форма, размер и рельеф участка подходят для нового строительства. Транспортная доступность хорошая. До центральной части города дорога займет не более 30 минут на автомобиле, — говорится в объявлении.

По предварительной информации, на месте академических дач появится гостиничный комплекс по типу базы отдыха. Победитель торгов заключит с «Дом.РФ» договор о комплексном развитии незастроенной территории. Компания будет контролировать градостроительную концепцию, включая внешний вид новых зданий, их расцветку и стройматериалы.

Напомним, что участок расположен в границах лесопарка, но не относится к особо охраняемым территориям. Ранее его уже выставляли на торги.