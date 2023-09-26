Следующий шаг – возвращение. Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров в России

Чтобы окончательно не потерять долю рынка в России, южнокорейский производитель решил возобновить поддержу партнеров. Samsung финансирует рекламные кампании и стимулирует продавцов.

Южнокорейская корпорация Samsung возобновила финансовую поддержку продавцов и дистрибьюторов своей электроники в России, пишут «Известия». Источник издания рассказал, что денежные вливания возобновились летом этого года. Samsung предлагает выплату определенного вознаграждения за продажи смартфонов, планшетов и других девайсов в РФ:

Зарубежные структуры, аффилиированные с российскими импортерами и продавцами техники, получают от вендора премию в размере 1–10% от стоимости закупленного товара. Так отбиваются расходы на проведение распродаж, промоакций и тому подобное.

Поскольку официальные поставки Samsung в РФ остановлены, речь идет о продукции, которая завозится в РФ по параллельному импорту.

Собеседники отмечают, что полученные от корпорации средства тратятся на рекламные кампании Samsung и его партнеров-ритейлеров в интернете. За счет того, что российские продавцы стали экономить на продвижении, они имеют возможность снижать цены на продукцию.

Вернуться к поддержке закупщиков и розничных продавцов Samsung решила после того, как стала стремительно терять долю рынка в РФ. По оценке Mobile Research Group, в первом полугодии 2022 г. на долю Samsung приходилось около 27% продаж смартфонов в РФ, в 2023 г. этот показатель составляет около 16%. Южнокорейская корпорация проигрывает китайским производителям, которые нарастили долю рынка в 2022 г. до 50%, а сейчас выросли до 70%.

Samsung прекрасно видит, что его доля на рынке Android-смартфонов в РФ тает — надо принимать какие-то меры для стимулирования продавцов. Samsung не остается ничего другого: либо ты уходишь с нашего рынка, либо ищешь пути обхода рестрикций. Не исключено, что следующим шагом может стать неявное возвращение этого бренда в РФ, — сказал руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Что касается конкурента Samsung в лице устройств Apple, то последние практически перестали быть конкурентоспособным на российском рынке. В прошлом году продажи американских смартфонов занимали 15% рынка, а в этом году — только 5%:

Из iPhone исчезают нужные функции, а из магазина ПО Apple — необходимые программы, например, банковские приложения, — добавил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее DK.RU рассказывал, что южнокорейская группа компаний Samsung приостанавливала поставки продукции на российский рынок, но никогда не заявляла об уходе из России, офис компании в Москве продолжает работать. В прошлом году компания возобновила поставки товаров на рынок РФ по параллельному импорту, благодаря этому почти все магазины продолжили работу.

В середине сентября прошлого года стало известно, что Samsung обновил свой сайт и собирается вернуться в Россию.