Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.11
60,50
62,28
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Samsung отложил идею вернуться в Россию на неопределенный срок

Samsung отложил идею вернуться в Россию на неопределенный срок
Иллюстрация: РИА

Ранее сообщалось, что Samsung может возобновить поставки в Россию в октябре. Однако этого так и не произошло из-за объявления в России частичной мобилизации.

#НОВОСТИ

Официальное возобновление продаж техники компании Samsung в РФ перенесено на неопределенный срок, пишет Газета.ру. В сентябре близкий к компании источник сообщал, что Samsung может возобновить поставки в Россию в октябре. Однако этого так и не произошло, одной из причин называют проведение в России частичной мобилизации, которую компания могла оценить как дополнительный политический риск. Как считает один из источников, продукция компании может вернуться на российский рынок после завершения специальной военной операции на Украине. Samsung опасается вторичных санкций со стороны США:

Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок, — заявили в пресс-службе компании.

Собеседники издания утверждают, что неправильно говорить об уходе Samsung из России, так как офис компании в Москве продолжает работать. Ранее DK.RU рассказывал, что южнокорейская группа компаний Samsung возобновила поставку товаров в Россию. Благодаря этому почти все магазины в Екатеринбурге возобновили работу. В середине сентября стало известно, что Samsung вернул свой сайт и собирается вернуться в Россию до конца текущего года. Речь шла в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Область не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджетаОбласть не планирует вкладывать в туркластер «Гора Белая», следует из проекта бюджета
  • Сбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистовСбер снял все офисы Neboplaza. Там разместят огромный штат IT-специалистов
  • Студии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости ЕкатеринбургаСтудии дешевеют, премиум-класс продолжает расти. Цены на рынке недвижимости Екатеринбурга
  • Урай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый годУрай или Уфа? Куда можно недорого улететь из Екатеринбурга на Новый год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.