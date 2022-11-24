Samsung отложил идею вернуться в Россию на неопределенный срок

Ранее сообщалось, что Samsung может возобновить поставки в Россию в октябре. Однако этого так и не произошло из-за объявления в России частичной мобилизации.

Официальное возобновление продаж техники компании Samsung в РФ перенесено на неопределенный срок, пишет Газета.ру. В сентябре близкий к компании источник сообщал, что Samsung может возобновить поставки в Россию в октябре. Однако этого так и не произошло, одной из причин называют проведение в России частичной мобилизации, которую компания могла оценить как дополнительный политический риск. Как считает один из источников, продукция компании может вернуться на российский рынок после завершения специальной военной операции на Украине. Samsung опасается вторичных санкций со стороны США:

Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок, — заявили в пресс-службе компании.

Собеседники издания утверждают, что неправильно говорить об уходе Samsung из России, так как офис компании в Москве продолжает работать. Ранее DK.RU рассказывал, что южнокорейская группа компаний Samsung возобновила поставку товаров в Россию. Благодаря этому почти все магазины в Екатеринбурге возобновили работу. В середине сентября стало известно, что Samsung вернул свой сайт и собирается вернуться в Россию до конца текущего года. Речь шла в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Теперь на нем представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.