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«Зарплата, как у дворников, а требования космические». В ППС Екатеринбурга некому работать

«Зарплата, как у дворников, а требования космические». В ППС Екатеринбурга некому работать
Иллюстрация: DK.RU

За полгода дефицит кадров в городском полку ППС увеличился с 30% до 50%. Старые сотрудники бегут, а новые не спешат им на смену. Проблема существует, но в меньшем масштабе, — считает Валерий Горелых.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

По данным E1.RU, в настоящий момент в полку патрульно-постовой службы Екатеринбурга не хватает почти половины штатного состава. Почему работа в ППС кажется не слишком привлекательной, объяснили несколько человек на условиях анонимности.

Из их слов следует, что главная причина дефицита кадров в ППС — низкие зарплаты. Во время полугодовой стажировки человек получает ок. 20 тыс. руб. После вступления в должность зарплата увеличивается до 27–30 тыс. руб. При этом у сотрудников ненормированный рабочий день, стрессовая и физически тяжелая работа.  

Зарплата как у дворников, а требования космические! Рядовые сотрудники всегда крайние. За каждую царапину на задержанном идут разбирательства. Абсолютно каждый закладчик, пойманный с наркотиками и оказавший сопротивление, нанимает адвоката и пишет жалобы, что его били и ему подкинули запрещенные вещества. У них очень много прав, а у обычного полицейского их вообще не осталось, — рассказал E1.RU один из собеседников.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что проблемы с комплектованием патрульно-постовой службы в гарнизоне действительно есть, однако дефицит кадров составляет не 50%, а 39%. Такой показатель сохраняется на протяжении нескольких лет.

Рекомендую так называемым стукачам исполнять должным образом свои обязанности, а не совать нос в несвойственные им вопросы и вводить таким образом общественность в заблуждение, — сказал Валерий Горелых.

Он также отметил, что в отношении патрульных Екатеринбурга в 2023 г. не было возбуждено ни одного уголовного дела, а в 2022 г.  — всего одно.

Поэтому фривольные рассуждения, что полицейские ППС находятся под постоянным колпаком следователей, — чистой воды фейк, — отметил он.

Финансовый вопрос, по словам Валерия Горелых, тоже решается:

Правительство Свердловской области приняло решение с 1 января 2024 г. осуществлять доплату сотрудникам ППС, как и представителям службы участковых уполномоченных, в размере 10 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, с 1 октября текущего года правительство РФ повышает оклады работникам всей системы МВД, в том числе и сотрудникам ППС. Таким образом денежное довольствие патрульных полицейских будет составлять от 45 до 57 тыс. руб.

Острый дефицит кадров фиксируется не только в ППС Екатеринбурга, но и в детских садах. В сентябре глава отдела департамента образования горадминистрации Наталья Ведерникова сообщила, что в Екатеринбурге на сегодняшний день не хватает 700 нянь и 300 воспитателей. По ее словам, лишь в немногих учреждениях штат укомплектован на 100%.

По мнению независимого финансового аналитика Виталия Калугина, причина кадрового дефицита — низкие зарплаты:

А не пытались платить столько, чтобы человек не нищенствовал? — прокомментировал он.

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Автор: Виктория Говорковская
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