В Госдуме думают об отмене НДФЛ для граждан с зарплатой ниже 30 тыс. руб.

Депутаты считают, что не нужно облагать налогом тех, кто живет от зарплаты до зарплаты. В правительстве с инициативой согласны, но переживают, что воспользоваться льготой смогут не только малоимущие.

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, чья заработная плата составляет меньше 30 тыс. руб., пишут «Известия» со ссылкой на текст документа. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации:

Лица с доходом ниже 30 тыс. руб. будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни, — указано в пояснительной записке к документу.

По мнению депутатов, сумма в 30 тыс. руб. является оптимальным порогом для отмены НДФЛ. Эта сумма практически в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, который с 1 января 2023 г. составляет 16,2 тыс. руб. в месяц, так что предлагаемая мера поддержки «станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан»

Считаем, что облагать налогом людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, недопустимо. Отмена НДФЛ позволит увеличить доход граждан. Необходимо продолжать держать на контроле вопросы борьбы с бедностью. Президент уделяет этому повышенное внимание. Все меры по развитию и оздоровлению экономики должны в итоге служить главным целям — повышению благосостояния граждан и росту численности россиян. Напомню, ЛДПР ставит задачу удвоить население России в ближайшие 50 лет, — сказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Компенсировать выпадающие доходы планируется из федерального бюджета, при этом авторы инициативы не смогли привести точные данные, сколько граждан России получают зарплату до 30 тыс. руб. в месяц.

Несмотря на то что соответствующий законопроект 28 июня был направлен на заключение в правительство РФ и получил положительный отзыв, в кабинете министров считают его недоработанным. В правительстве отметили, что документ должен учитывать не только официальную заработную плату, но и общий уровень дохода граждан, включая доходы от иных видов деятельности. Это необходимо, чтобы льготой могли воспользоваться только малоимущие граждане.

Напомним, что сегодня ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб., и 13% для остальных.

Добавим, что Министерство труда и соцзащиты РФ намерено увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в два раза к 2030 г. Если в 2023 г. МРОТ равен 16,2 тыс. руб., то к 2030 г. должен будет составить более 32 тыс. руб.

Экономисты подсчитали, что на увеличение МРОТ в два раза к 2030 г. потребуется 2,4 трлн руб. Средства на эти цели могут быть аккумулированы за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России, рассказывал DK.RU.