В Екатеринбурге выставили на продажу БЦ в центре города

Его владелец сейчас находится в колонии. Ранее с торгов были проданы его дом и автомобиль. Офисник оценили в 160 млн руб.

В Екатеринбурге выставили на продажу бизнес-центр владельца обанкротившейся компании «Уником Партнер» Игоря Кузьмина. Шестиэтажное здание, расположенное по адресу Пальмиро Тольятти, 32 оценили в 160 млн руб. «Возможен торг и сохранение арендаторов», — говорится в объявлении на сайте N1.RU.

Напомним, что ранее с торгов продали один из автомобилей Кузьмина, еще один банк забрал себе, потому бизнесмен купил его в кредит. Также за 21 млн рублей продали коттедж Игоря Кузьмина в Екатеринбурге. Торги по продаже имущества Игоря Кузьмина велись в рамках банкротного дела.

Напомним, Кузьмина признали банкротом еще в 2017 г. Заявление о банкротстве исходило от компании, которой он когда-то руководил — «Уником Партнер». При этом сама компания находилась в процессе ликвидации.

Компания «Уником Партнер» была крупным региональным брокером, которая в том числе размещала средства физических лиц под 17% годовых. В ноябре 2014 г. ЦБ РФ аннулировал лицензию «Уником Партнер». На тот момент у компании было около 4 тыс. клиентов. Тогда руководство брокера заявляло, что пытается исправить ситуацию. Проверка ЦБ показала, что «Уником Партнер» не возвращает деньги клиентам в соответствии с его указаниями.

Общая сумма требований кредиторов в реестре составила 586 млн руб., при этом, по оценке Игоря Кузьмина, общий объем бухгалтерской задолженности превысил 800 млн руб. В целом ущерб, нанесенный клиентам «Уником Партнера», составляет около 1 млрд руб. Игорь Кузьмин возложил вину за случившееся на Николая Тимофеева, крупного участника рынка драгметаллов, экс-директора екатеринбургского завода по обработке цветных металлов, который полностью контролировал «Уником Партнер» с 2009 г.

Тем не менее следствие обвинило Игоря Кузьмина по двум статьям: злоупотребление полномочиями и мошенничество. По версии следствия, в период с ноября 2012 г. по август 2014 г. «Кузьмин отдавал указания подчиненным сотрудникам о перечислении по договорам займа на его личные счета денежных средств». Таким способом обвиняемый похитил 50,5 млн руб. средств предприятия. Кроме того, обвиняемый проводил инвестиционные сделки, невыгодные для возглавляемой им компании. В 2019 г. суд признал его виновным по одному из обвинений:

Суд решил, что в действиях обвиняемого не было умысла похитить средства, которые он перевел на свои счета. Судья посчитал, что Игорь Кузьмин предполагал вернуть эти займы, поэтому обвинение в мошенничестве было снято, — рассказывал тогда DK.RU.

Кузьмину назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Однако обвинитель счел пригвор слишком мягким и потребовал пересмотра. В 2020-м приговор был пересмотрен:

Судебная коллегия изменила приговор в отношении Игоря Кузьмина, удовлетворив апелляционное представление. Условное осуждение по ч. 2 ст. 201 УК РФ было отменено. Свердловский областной суд усилил назначенное судом первой инстанции наказание до шести лет колонии общего режима, — рассказали тогда в пресс-службе региональной прокуратуры.

Игоря Кузьмина взяли под стражу прямо в зале суда.

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