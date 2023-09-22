«Торги на понижение». Как в Екатеринбурге решается вопрос с бесхозными офисниками

БЦ «Карнеол» уже разрешили сносить, а офисник Уралтрансбанка все еще не могут продать. Основная задача – найти покупателя, затем снос. Но только если разрешат археологи.

В Екатеринбурге продают 11-этажный офисник на Братьев Быковых, 28. Когда-то тут был офис разорившегося Уралтрансбанка. Изначально здание выставляли на торги за 327 млн руб., но схему продажи пересмотрели.

«Торги будут на понижение — с 300 млн руб. до 15 млн. Цена снижается каждые три дня. Настолько цена, конечно, не опустится, но из-за таких коротких сроков стоимость сделки точно будет крайне привлекательна. Маловероятно, что здесь построят жилье — участок маленький. А вот редевелопмент под гостиницу или апартаменты вероятен», — считает руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов. Об этом сообщает E1.RU.

Напомним, ранее мы писали, что офисник транспортного банка в хорошем состоянии, по мнению экспертов. С объектом новый владелец получит имущество банка: мебель и офисное оборудование.

Готовность к эксплуатации — одно из основных преимуществ объекта. Помещения полностью оборудованы мебелью и офисной техникой, поэтому новый собственник может начать использовать его без дополнительных вложений. Здание подойдет для размещения штаб-квартиры компании, смарт-офиса, колл-центра, подразделений банков. При желании и дополнительных вложениях здесь можно организовать апарт-отель, — отмечает директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

БЦ «Карнеол» рядом с американским консульством начали строить в 2009 г. Но не достроили. Его выкупила компания «Брусника». Однако девелоперу, купившему здание за 978 млн руб., запрещали приступать к работам из-за обнаруженного археологами культурного слоя.

Недавно государственная историко-архитектурная экспертиза выдала компании положительное заключение на снос недостроенного БЦ и строительство на его месте жилого дома. Акт опубликован на сайте госэкспертизы, пишет 66.RU.

В мае компания поделилась планами возвести на этом месте жилой дом. По мнению застройщика, долгострой на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса морально устарел. Сносить здание и готовить площадку к застройке будут около года.

Строительство бизнес-центра «Карнеол» велось с 2009 г., через семь лет застройщик обанкротился, не завершив работы, недострой стал собственностью банка «Открытие». Здание пытались продать с 2016 г., на последние торги заявились компании «Брусника» и «Ав-Неруд», но вторую не допустили к участию из-за того, что она не внесла обеспечительный взнос.

В «Бруснике» уточняют, что за время, которое требуется на демонтаж, архитекторы совместно с городской администрацией и профильным сообществом выработают оптимальное решение по облику будущего жилого дома.

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