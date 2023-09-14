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Стал известен главный претендент на покупку всех ТЦ «Мега» в России. Это крупный банк

Стал известен главный претендент на покупку всех ТЦ «Мега» в России. Это крупный банк
Иллюстрация: РИА новости

14 торговых центров в разных городах России насчитывают 2,3 млн кв. м недвижимости. Стоимость активов оценивалась в $5 млрд, однако с учетом вынужденного дисконта цена может снизиться до $3 млрд.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку сети торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres, пишет «Коммерсант». Как сообщает издание, между компаниями уже прошло несколько раундов переговоров, при этом Газпромбанк уже владеет объектами коммерческой недвижимости и обладает возможностью проводить расчеты с иностранными контрагентами.   

В Ingka Centres сообщили газете, что компания рассматривает различные варианты для торговых центров «Мега» в России — на это требуется время.  

Ingka Centres владеет в России сетью  ТЦ «Мега», которая насчитывает 14 торгцентров общей площадью 2,3 млн кв. м и арендной — 1,8 млн кв. м. ТЦ расположены в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Адыгее и Ростове. У компании есть также земельные участки, на которых еще не началось строительство торгцентров.    

DK.RU уточнял, что портфель недвижимости Ingka Group в России можно оценить в сумму не менее $5 млрд, однако с учетом вынужденного дисконта цена может составить $2,5–3 млрд, говорил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.  

В начале года стало известно, что компания продала свои заводы в России, которые производили мебель. Покупателями стали компании «Лузалес» и Slotex. В июле Ingka Centres продала штаб-квартиру в России.

Автор: Екатерина Тарханова
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