Владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в России

Шведская компания могла продать бизнес-центр в Москве в два раза ниже рыночной стоимости после того, как правительственная комиссия одобрила сделку. Ingka Group планирует продать весь бизнес в России.

Шведская Ingka Centres, владеющая магазинами IKEA и торговыми центрами «Мега», продала свою штаб-квартиру в России.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», «Химки бизнес-парк» в Москве площадью 42 тыс. кв. м был продан компании «КЛС-Химки». Два консультанта, которые работали со шведской компанией, подтвердили продажу объекта.

Сумма сделки не разглашается. По информации одного из собеседников, Ingka Centres планировала выручить за актив около 4 млрд руб., однако цена могла снизиться вдвое после одобрения сделки правительственной комиссией.

Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов оценил рыночную стоимость объекта в 4–4,2 млрд руб., а партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков указал, что актив могли продать по цене до 6,3 млрд руб.

Издание добавляет, что новый владелец здания — «КЛС-Химки» — принадлежит Григорию Саакяну (99%) и Аркадию Даниеляну (1%). Саакян занимает должность генерального директора АО «Интерскол групп», которое владело брендом по продаже электроинструментов «Интерскол».

Как рассказывал DK.RU, Ingka Group планирует продать весь свой бизнес в России. Шведская компания являлась крупнейшим собственником торговой недвижимости в стране. Она владела сетью ТЦ «Мега», которая насчитывает 14 торгцентров общей площадью 2,3 млн кв. м и арендной — 1,8 млн кв. м. ТЦ расположены в Москве и Подмосковье, Ленинградской области, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Адыгее и Ростове. У компании есть также земельные участки, на которых еще не началось строительство торгцентров.

DK.RU уточнял, что портфель недвижимости Ingka Group в России можно оценить в сумму не менее $5 млрд, однако с учетом вынужденного дисконта продажи цена может составить $2,5–3 млрд, говорил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.