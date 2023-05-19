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Вместо недостроенного офисника в центре Екатеринбурга возведут жилой дом

Вместо недостроенного офисника в центре Екатеринбурга возведут жилой дом
Иллюстрация: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Офисный центр «Карнеол», который начали строить еще в 2009 г., решено снести из-за несоответствия современным эстетическим и экономическим требованиям. Работы будет вести «Брусника».

#НОВОСТИ

Недостроенный офисный центр «Карнеол» в Екатеринбурге демонтируют. Снос объекта анонсировала компания «Брусника», выкупившая объект на торгах у банка «Открытие» за 978 млн руб. По мнению застройщика, долгострой на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса морально устарел. Сносить здание и готовить площадку к застройке будут около года, работы начнутся летом.

Это здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра. Достраивать его бессмысленно — и с эстетический, и с экономической точки зрения. В наших планах аккуратно разобрать «Карнеол» и возвести на его месте жилой дом, — сообщила исполнительный директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

Бизнес-центр «Карнеол» начали строить в 2009 г., через семь лет застройщик обанкротился, не завершив работы, недострой стал собственностью банка «Открытие». Здание пытались продать с 2016 г., на последние торги заявились компании «Брусника» и «Ав-Неруд», но вторую компанию не допустили к участию из-за того, что она не внесла обеспечительный взнос.

В «Бруснике» уточняют, что за время, которое требуется на демонтаж, архитекторы совместно с городской администрацией и профильным сообществом выработают оптимальное решение по облику будущего жилого дома.

Напомним, ранее стало известно, что «Брусника» получила разрешение на реставрацию дома Злоказова — памятника в центре города. Компания договорилась о реконструкции дома по концессии с региональным Минивестом летом 2020 г. Тогда сообщалось, что по условиям соглашения работы должны быть завершены до конца 2022 г. Компания оценивала предельный размер инвестиций в 150 млн руб. Девелоперу принадлежит также комплекс зданий бывшей золотоплавочной лаборатории по ул. Первомайской, 1. Как сообщал DK.RU, компания планирует реализовать там масштабный проект, включающий бутик-отель, жилье или апартаменты и ритейл — кафе, пекарню, выставочные пространства или гончарные мастерские.

Автор: Александра Клименко
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