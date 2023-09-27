Криптобиржа Binance уходит из России и продает российский бизнес

Покупатель на российский бизнес крупнейшей криптобиржи уже нашелся. В августе 2023 г. Binance запретила российским клиентам проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис.

Криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает весь свой российский бизнес компании CommEX, пишет РБК. Финансовые условия сделки с CommEX не раскрываются. В течение нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и бизнес-направления в России.

С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены, — говорится в сообщении криптобиржи.

Binance примет все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.

Топ-менеджер компании Ноа Перлман объяснил уход с российского рынка тем, что работа Binance в России стала несовместимой со стратегией по соблюдению нормативно-правовых требований криптобиржи.

В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе, — сказано в пресс-релизе.

Напомним, что в августе 2023 г. криптобиржа Binance запретила российским клиентам проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис, рассказывал DK.RU. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Минюст США проводит расследования в отношении Binance. Ее подозревают в нарушении антироссийских санкций. Ранее гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Решение руководство мотивировало санкционными списками.