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Криптобиржа Binance уходит из России и продает российский бизнес

на фото: Основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао
на фото: Основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао . Иллюстрация: binance.com

Покупатель на российский бизнес крупнейшей криптобиржи уже нашелся. В августе 2023 г. Binance запретила российским клиентам проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает весь свой российский бизнес компании CommEX, пишет РБК. Финансовые условия сделки с CommEX не раскрываются. В течение нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и бизнес-направления в России.  

С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены, — говорится в сообщении криптобиржи.  

Binance примет все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично перенаправлены на платформу CommEX.  

Топ-менеджер компании Ноа Перлман объяснил уход с российского рынка тем, что работа Binance в России стала несовместимой со стратегией по соблюдению нормативно-правовых требований криптобиржи.

В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе, — сказано в пресс-релизе.  

Напомним, что в августе 2023 г. криптобиржа Binance запретила российским клиентам проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис, рассказывал DK.RU. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Минюст США проводит расследования в отношении Binance. Ее подозревают в нарушении антироссийских санкций. Ранее гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Решение руководство мотивировало санкционными списками.   

Автор: Екатерина Тарханова
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