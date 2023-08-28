Россиянам отказывают в доступе к криптовалюте

Гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Теперь биржа Binance, опасаясь санкций, закрыла для россиян доступ к P2P-операциям в долларах и евро. Есть нюансы.

Криптовалюта снова становится менее доступной для россиян. Пользователи из России могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Криптобиржа Binance запретила российским клиентам проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис.

Россияне, которые проживают за пределами РФ и прошли верификацию с подтверждением адреса, смогут продолжить торговлю на Binance P2P любой фиатной валютой, кроме рубля, евро, доллара и украинской гривны.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Минюст США проводит расследования в отношении Binance. Ее подозревают в нарушении антироссийских санкций. При этом еще в марте криптобиржа закрыла для россиян доступ к P2P-операциям в долларах и евро. Ранее гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Решение руководство мотивировало санкционными списками. В июне ряд ограничений для россиян ввела биржа OKX.

Несмотря на то что криптовалюта практически не имеет правового статуса в РФ, суды уже воспринимают ее в качестве платежного средства, особенно если речь идет о криминальном обороте, рассказывал DK.RU. В России впервые в судебной практике признали конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денежных средств. Представители Верховного суда отметили, что с 2019 г. криптовалюта может относиться к предметам преступлений, которые предусмотрены статьями 174 и 174.1 УК РФ.