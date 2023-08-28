Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 26.08
94,71
102,25
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россиянам отказывают в доступе к криптовалюте

Россиянам отказывают в доступе к криптовалюте
Иллюстрация: Binance

Гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Теперь биржа Binance, опасаясь санкций, закрыла для россиян доступ к P2P-операциям в долларах и евро. Есть нюансы.

#НОВОСТИ

Криптовалюта снова становится менее доступной для россиян. Пользователи из России могут торговать на Binance P2P только фиатной валютой в рублях. Криптобиржа Binance запретила российским клиентам проводить операции с любой валютой, кроме рубля, через P2P-сервис.

Россияне, которые проживают за пределами РФ и прошли верификацию с подтверждением адреса, смогут продолжить торговлю на Binance P2P любой фиатной валютой, кроме рубля, евро, доллара и украинской гривны.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Минюст США проводит расследования в отношении Binance. Ее подозревают в нарушении антироссийских санкций. При этом еще в марте криптобиржа закрыла для россиян доступ к P2P-операциям в долларах и евро. Ранее гражданам России запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга. Решение руководство мотивировало санкционными списками. В июне ряд ограничений для россиян ввела биржа OKX. 

Несмотря на то что криптовалюта практически не имеет правового статуса в РФ, суды уже воспринимают ее в качестве платежного средства, особенно если речь идет о криминальном обороте, рассказывал DK.RU. В России впервые в судебной практике признали конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денежных средств. Представители Верховного суда отметили, что с 2019 г. криптовалюта может относиться к предметам преступлений, которые предусмотрены статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Самый крупный налогоплательщик в РФ: сколько налога на сверхприбыль заплатит Сбер?Самый крупный налогоплательщик в РФ: сколько налога на сверхприбыль заплатит Сбер?
  • Австрийские Raiffeisen Bank и UNIQA Group продают российский активАвстрийские Raiffeisen Bank и UNIQA Group продают российский актив
  • Новый конкурент банкам? «Яндекс» вывел на рынок собственный финтех-сервисНовый конкурент банкам? «Яндекс» вывел на рынок собственный финтех-сервис
  • М.Видео-Эльдорадо запускает магазины в новом формате. Они вдвое меньше обычныхМ.Видео-Эльдорадо запускает магазины в новом формате. Они вдвое меньше обычных
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.