В Свердловской области в поле нашли тело 49-летнего бизнесмена

Тело обнаружил случайный прохожий. По его словам, рядом лежало ружье. В автомобиле, который стоял неподалеку, нашли листок с номером телефона.

В Свердловской области в поле обнаружено тело 49-летнего директора торгового дома «Бетон-Регион». По данным telegram-канала «Ural Mash», его обнаружил случайный проезжий. Рядом с телом бизнесмена якобы лежало ружье, на которое у него была лицензия. В принадлежащем мужчине автомобиле был найден листок с номером друга семьи — директора Управления городского хозяйства.

«В последнее время бизнесмен перерабатывал, часто ругался по телефону и жаловался на нехватку кадров. С женой не ссорился, она даже не была в курсе его проблем»,— отметили в telegram-канале.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области данную информацию комментировать отказались, сообщает «Ъ-Урал».

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