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В Свердловской области в поле нашли тело 49-летнего бизнесмена

В Свердловской области в поле нашли тело 49-летнего бизнесмена
Иллюстрация: ru.freepik.com

Тело обнаружил случайный прохожий. По его словам, рядом лежало ружье. В автомобиле, который стоял неподалеку, нашли листок с номером телефона.

#КРИМИНАЛ#НОВОСТИ

В Свердловской области в поле обнаружено тело 49-летнего директора торгового дома «Бетон-Регион». По данным telegram-канала «Ural Mash», его обнаружил случайный проезжий. Рядом с телом бизнесмена якобы лежало ружье, на которое у него была лицензия. В принадлежащем мужчине автомобиле был найден листок с номером друга семьи — директора Управления городского хозяйства.

«В последнее время бизнесмен перерабатывал, часто ругался по телефону и жаловался на нехватку кадров. С женой не ссорился, она даже не была в курсе его проблем»,— отметили в telegram-канале.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области данную информацию комментировать отказались, сообщает «Ъ-Урал».

Ранее мы сообщали, что 3 июля в Верхней Пышме застрелили директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова. Предположительно это произошло на одной из площадок предприятия в Верхней Пышме на ул. Пролетарской.

Два года назад DK.RU писал о гибели другого предпринимателя — Сергея Кочергина. В июле 2021 г. он отправился на велопрогулку вокруг Шарташа и не вернулся. Тело мужчины вечером 14 июля обнаружил другой велосипедист. А в ноябре 2019 г. произошло загадочное исчезновение Владимира Яшина. Позднее тело 45-летнего арбитражного управляющего нашли в Орждоникидзевском районе. Следователи выяснили, что Яшин был убит.

Автор: Татьяна Юстус
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