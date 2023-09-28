Поезд с вагон-баром отправится из Екатеринбурга в Москву и обратно

Предприниматель Евгений Кексин собирается провести в поезде вечеринку-марафон, чтобы познакомить екатеринбуржцев с только что открывшимся в Москве баром «Молодость».

Команда бара «Молодость» арендует плацкартный вагон в поезде и превратит его в вагон-бар. Пассажиры отправятся из Екатеринбурга в Москву 10 октября в 00.35. В 22.34 они прибудут в столицу и поедут на вечеринку в бар «Молодость». Домой екатеринбуржцы уедут 11 октября.

Вечеринка-марафон, под стук колесных пар, любимые треки 90-х от DJ-резидентов бара, радостный смех и звон бокалов. Будет громко, будет весело и сытно — курица-гриль, варенные яички и Дошик с пивом, — обещает Евгений Кексин в телеграм-канале.

Вагоновожатым будет Саша Цариков. Стоимость поездки в обе стороны составит 18 тыс. руб. Продается 50 мест.

Напомним, что Евгений Кексин открыл бар «Молодость» в Екатеринбурге в конце 2022 г. на месте своей кальянной «Уголек». Заведение решено в эстетике 90-х. 27 сентября 2023 г. он запустил бар с такой же концепцией в Москве на Тверской.

Напомним, что весной 2022 г. Евгений Кексин стал героем скандала. Сообщалось, что после него он остался без работы и покинул Екатеринбург. Кексин опубликовал в сторис в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, она признана в России экстремистской организацией, а сама соцсеть заблокирована) фото клиента в футболке с изображением буквы Z — символа военной спецоперации РФ на Украине. И спросил подписчиков, стоит ли плюнуть в его коктейль. Больше половины подписчиков ресторатора ответили положительно.

На публикацию отреагировал Владимир Соловьев, ранее назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты»: он обвинил Евгения Кексина в русофобии.