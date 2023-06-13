Основатель баров Alibi и «Огонек» Евгений Кексин откроет заведение в Москве

«Бар про Урал, про наш дух и уральских парней» — совместный проект Евгения Кексина, оставшегося год назад без работы в Екатеринбурге из-за скандала, и команды бара «Молодость».

Информация о подготовке нового проекта основателя баров Alibi, «Огонек» и кальянной «Уголек» в столице опубликована в телеграм-канале KEKSIN LIVE. Авторы проекта планируют создать «настоящий островок Урала в центре Москвы». На вывеске бара будет надпись: «Урал молодость украл!»

В Москве появится бар про Урал, про наш дух и уральских парней. Открывать его будут авторы местного екатеринбургского бара «Молодость» и Евгений Кексин, — говорится в посте.

Для заведения выбрано в помещение рядом с метро «Тверская». Инвесторы столичного филиала «Молодость» те же, что открывали «Огонек», Alibi и действующий бар в Екатеринбурге. По словам Евгения Кексина, на запуск таких ностальгических проектов много денег не надо: «Положил советский ковер, диско-шар повесил и вот уже половина бара готова».

Напомним, что год назад Евгений Кексин стал героем скандала. Сообщалось, что после него он остался без работы и покинул Екатеринбург. Кексин опубликовал в сторис в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, она признана в России экстремистской организацией, а сама соцсеть заблокирована) фото клиента в футболке с изображением буквы Z — символа военной спецоперации РФ на Украине. И спросил подписчиков, стоит ли плюнуть в его коктейль. Больше половины подписчиков ресторатора ответили положительно.

На публикацию отреагировал Владимир Соловьев, ранее назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты»: он обвинил Евгения Кексина в русофобии.

Позднее в своем телеграм-канале ресторатор извинился за публикацию.

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