Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.06
82,64
89,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Основатель баров Alibi и «Огонек» Евгений Кексин откроет заведение в Москве

Основатель баров Alibi и «Огонек» Евгений Кексин откроет заведение в Москве
Иллюстрация: телеграм-канал KEKSIN LIVE

«Бар про Урал, про наш дух и уральских парней» — совместный проект Евгения Кексина, оставшегося год назад без работы в Екатеринбурге из-за скандала, и команды бара «Молодость».

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Информация о подготовке нового проекта основателя баров Alibi, «Огонек» и кальянной «Уголек» в столице опубликована в телеграм-канале KEKSIN LIVE. Авторы проекта планируют создать «настоящий островок Урала в центре Москвы». На вывеске бара будет надпись: «Урал молодость украл!»

В Москве появится бар про Урал, про наш дух и уральских парней. Открывать его будут авторы местного екатеринбургского бара «Молодость» и Евгений Кексин, — говорится в посте.

Для заведения выбрано в помещение рядом с метро «Тверская». Инвесторы столичного филиала «Молодость» те же, что открывали «Огонек», Alibi и действующий бар в Екатеринбурге. По словам Евгения Кексина, на запуск таких ностальгических проектов много денег не надо: «Положил советский ковер, диско-шар повесил и вот уже половина бара готова».

Напомним, что год назад Евгений Кексин стал героем скандала. Сообщалось, что после него он остался без работы и покинул Екатеринбург. Кексин опубликовал в сторис в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, она признана в России экстремистской организацией, а сама соцсеть заблокирована) фото клиента в футболке с изображением буквы Z — символа военной спецоперации РФ на Украине. И спросил подписчиков, стоит ли плюнуть в его коктейль. Больше половины подписчиков ресторатора ответили положительно.

На публикацию отреагировал Владимир Соловьев, ранее назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты»: он обвинил Евгения Кексина в русофобии. 

Позднее в своем телеграм-канале ресторатор извинился за публикацию.

Читайте также на DK.RU:

Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан в павильоне «Цветы» на Плотинке. Рендеры

 

Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • К бастующим шахтерам в Малышева приехали министр, прокурор и омбудсменК бастующим шахтерам в Малышева приехали министр, прокурор и омбудсмен
  • Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре он ее повыситЦентробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку. Но вскоре он ее повысит
  • «Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»«Хотелось бы сказать, что в летних лагерях дети не тупят в телефон, но это неправда»
  • Телефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по РоссииТелефонные мошенники звонят свердловчанам чаще, чем в среднем по России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.