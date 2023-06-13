Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан в павильоне «Цветы» на Плотинке. Рендеры

Построенное в 1940-е здание долго стояло заброшенным. Два года назад его приобрела компания дочери главы РМК Елизаветы Величкиной. Объект реконструируют, прилегающую к нему территорию благоустроят.

Опубликованы рендеры ресторана в павильоне «Цветы» на Малышева, 31з. После реконструкции площадь объекта (348,5 кв. м) будет увеличена за счет пристроя. Впрочем, авторы концепции говорят, что исторический облик здания сохранится.

Ранее Госэкспертиза одобрила установление рядом со зданием зоны ЕЗРЗ-3, в границах которой возможно строительство новых объектов.

Прилегающая к ресторану территория будет благоустроена. Там появятся новые зеленые насаждения и малые архитектурные формы.

Все работы на участке осуществляются по согласованию с руководством расположенного рядом Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Исторический центр города должен развиваться за счет благоустроенных общественных пространств, а не многоэтажной застройки. Для музея и для меня лично этот сквер — болезненная тема, так как много лет существовала угроза возведения здесь на крохотном пятачке огромного делового центра. То решение, которое предлагается сейчас, — пожалуй, оптимальное. Музей получит рядом со зданием благоустроенное, эстетичное пространство, которое замыкает прогулочную зону Исторического сквера, — отметил директор Музея изо Никита Корытин (цитата по 66.RU).

Собственником здания на Малышева, 31з является Елизавета Величкина, дочь председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В августе 2021 г. ООО «Величкина» приобрела этот объект у ООО «Актив» (на 76% принадлежит экс-главе УГМК Андрею Козицыну).

Напомним, что в настоящий момент компания Елизаветы Величкиной занимается реконструкцией здания середины XIX века, расположенного на набережной Исети, по соседству со штаб-квартирой РМК. Она планирует запустить там новый гастропроект.

Летом 2021 г. в «Екатеринбург-Сити» открылся ресторанный проект Елизаветы Величкиной «Сезоны».

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Источник изображений в тексте: 66.RU.