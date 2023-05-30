Дети Козицына и Махмудова — в рейтинге самых богатых наследников, дети Алтушкина — нет

Forbes опубликовал рейтинг «Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2023». В нем 49 имен. Дочь экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына Мария вошла в первую десятку.

В список Forbes включены дети из 20 семей, где каждый ребенок унаследует не менее $2,5 млрд. Всего в этих семьях 49 детей, а совокупное состояние родителей оценивается в $244 млрд. (по данным на март 2023 г.)

Дети основателя и бывшего акционера УГМК Искандара Махмудова и бывшего генерального директора компании Андрея Козицына вошли в топ-10 рейтинга «Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2023».

Единственный сын Искандара Махмудова Джахангир Махмудов — на пятом месте. Состояние экс-акционера УГМК оценивается в $7,3 млрд. Джахангир Махмудов окончил Лондонскую школу экономики и бизнес-школу Hult. С 2012 г. он работает в России в группе отца. Живет в Москве и в Екатеринбурге. В октябре 2019 г. Джахангир Махмудов стал директором по трансформации УГМК, до этого он в течение четырех лет работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода группы. Его задача — внедрение в УГМК новых навыков и инструментов, в том числе цифровых, для повышения эффективности работы компании.

Дочь Андрея Козицына Мария Козицына заняла 10-е место рейтинга. Состояние ее отца Forbes оценил в $4,3 млрд. Наследница экс-гендиректора УГМК окончила бакалавриат экономического факультета и магистратуру на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. После этого она поступила в магистратуру ВШЭ на факультет мировой экономики и мировой политики. В 2021 г. Мария Козицына защитила выпускную квалификационную работу о влиянии цифровых маркетинговых инструментов на деятельность производителей одежды на домашнем и зарубежном рынках на примере Uniqlo и Zara.

Первое место рейтинга самых богатых наследников российских миллиардеров, по версии Forbes, занял сын основателя «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юзуф Алекперов.

На втором месте — дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко Тара и Адриан Мельниченко.

На третьем — дочь Виктория и сын (имя не указано) владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона.

Ранее DK.RU сообщил, что дочь главы РМК Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети. Новый гастропроект Елизаветы Величкиной разместится в историческом особняке на улице Горького, по соседству со штаб-квартирой РМК. Но сначала здание середины XIX века придется реконструировать.

Читайте также:

Три уральских бизнесмена — в рейтинге самых богатых людей мира Forbes 2023