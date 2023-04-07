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Три уральских бизнесмена — в рейтинге самых богатых людей мира Forbes 2023

Александр Мамаев
Александр Мамаев. Иллюстрация: JustMedia.ru.

Всего в списке богатейших людей планеты 2540 позиций. Самый состоятельный из уральцев — экс-генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын. Он занимает 636 место в рейтинге.

#КОЗИЦЫН#АЛТУШКИН#НОВОСТИ

В рейтинг Forbes 2023 вошли уральские бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Дмитрий Пумпянский

Экс-генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын — на 636 месте. Его состояние оценивается в $4,3 млрд. Хотя бизнесмен попал в санкционные списки, за год оно выросло на $2,4 млрд.

Основатель РМК Игорь Алтушкин — на 852 месте с состоянием в $3,4 млрд (плюс $1,6 млрд за год).

Экс-бенефициар ТМК, бывший член совета директоров ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский — на 1725 месте. Его состояние оценено в $1,7 млрд (минус $0,7 млрд за год). 

Кроме того, в рейтинг Forbes входят бизнесмены, имеющие интересы на Урале: экс-председатель совета директоров УГМК Искандер Махмудов (312 место, $7,3 млрд (+$3,7 млрд за год)) и основатель ГК «Ренова» Виктор Вексельберг (352 место, $6,8 млрд. (+$1,3 млрд за год)).

Ранее DK.RU сообщил, что 5 апреля состоялось годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Впервые бизнес-столицей региона стал Нижний Тагил, куда участники заседания отправились из Екатеринбурга на скоростном электропоезде «Ласточка». Инициатором выездного заседания и хозяином площадки выступил ЕВРАЗ НТМК, который принял на территории своего ДК более 400 человек. Собрание открыл президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. В числе гостей мероприятия был губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, что Андрей Козицын, Дмитрий Пумпянский и Искандер Махмудов попали в санкционные списки. В июле 2022 г. из-за санкций Андрей Козицын подал заявление об уходе с поста генерального директора УГМК. Сейчас он пытается обжаловать их в суде, как и Дмитрий Пумпянский с супругой.

Автор: Виктория Говорковская
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