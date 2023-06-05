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Рядом с павильоном «Цветы» в Екатеринбурге разрешат застройку? Жители против

Рядом с павильоном «Цветы» в Екатеринбурге разрешат застройку? Жители против
Иллюстрация: DK.RU

Госэкспертиза одобрила установление рядом с этим объектом зоны ЕЗРЗ-3, в границах которой возможно строительство новых объектов. Общественное обсуждение документа завершается сегодня.

#НОВОСТИ

Зону охраны объектов культурного наследия, расположенных в квартале улиц Воеводина — Малышева — Горького и проспекта Ленина предлагается объединить. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Управления госохраны ОКН Свердловской области. При этом на месте, где стоит павильон «Цветы», предлагается установить зону ЕЗРЗ-3.

Согласно акту госэкспертизы, в зоне ЕЗРЗ-3 разрешается строительство объектов капитального строительства, высота которых будет ограничена средней высотой окружающих построек. Рядом находится двухэтажное здание Музея ИЗО (ОКН «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось первое театрализованное представление») и семиэтажный торгово-офисный центр Lumerance. В настоящее время территория вокруг павильона «Цветы» огорожена забором — очевидно, там проходят археологические изыскания.

Общественное обсуждение документа на сайте Управления госохраны ОКН завершается сегодня. Последние дни в городских телеграм-каналах появились сообщения с просьбой проголосовать против принятия акта, поскольку застройка нарушит авторскую планировку Исторического сквера и облик пространства рядом с музеем ИЗО, сохранившийся с конца XVII-XIX вв.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что на месте павильона «Цветы» может появиться общественное пространство. DK.RU писал, что павильон приобрела Елизавета Величкина (дочь председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина), чтобы открыть там ресторан.

Напомним, разговоры о возможной застройке Исторического сквера начались еще в сентябре прошлого года — после того, как был опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в квартале Воеводина — Малышева — Горького — проспект Ленина. Журналисты и общественники, следуя логике «если экспертизу кто-то заказал, значит кто-то хочет строить», начали задавать вопросы чиновникам. Ответы были ожидаемыми, но неоднозначными. Сначала вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов заявил: «Мы точно там ничего не дадим строить». Потом оказалось, что от мэрии в этом деле ничего и не зависит.

Автор: Елизавета Порошина
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