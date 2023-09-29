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В Свердловской области стали производить заметно меньше лекарств

В Свердловской области стали производить заметно меньше лекарств
Иллюстрация: «Медсинтез»

Эксперты объясняют падение снижением спроса в сравнении с тем, что фиксировался в пандемийный период. Меньше, впрочем, стали производить и «Цитрамона» с «Валидолом».

#НОВОСТИ

В Свердловской области существенно снизилось производство лекарств. По данным Свердловскстата, индекс производства лекарственных средств и медицинских материалов в январе – августе 2023 г. составил 57,9% в сравнении с аналогичным периодом 2022 г.

Производство лекарств, таким образом, снизилось на 42,1%, большее падение зафиксировано только в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — там показатель поставил 45,5%. В отрасли снижение поясняют падением спроса на продукцию, сильно востребованную в годы пандемии.

Глава Ассоциации медицинских и фармацевтических производителей Свердловской области, председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров рассказал 66.RU, что сейчас в регионе производят меньше противовирусных препаратов, медицинских масок, комплектов индивидуальной защиты и антисептиков.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова считает, что спад на Среднем Урале в основном связан с сокращением производства на таких предприятиях, как «Уралбиофарм» и «Ирбитский ХФЗ».

Сокращался выпуск таких препаратов, как «Цитрамон», «Ацетилсалициловая кислота», «Активированный уголь» у «Уралбиофарм» и «Фурацилин», «Валидол» у «Ирбитского ХФЗ», — пояснил эксперт.

Напомним, в начале сентября DK.RU писал, что в аптеках страны импортных лекарств стало на 20% меньше. По итогам первых семи месяцев 2023 г. ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился до 6,4 тыс. позиций, следует из данных аналитической компании DSM Group. 

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Автор: Александра Клименко
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