Импортных лекарств в аптеках стало на 20% меньше. Покупатели переходят на дешевые аналоги

На российском рынке появляется все больше аналогов популярных иностранных препаратов, которые дешевле оригиналов. Зарубежные компании выводят из продажи в первую очередь дорогостоящие позиции.

По итогам первых семи месяцев 2023 г. ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился до 6,4 тыс. позиций, следует из данных аналитической компании DSM Group. Как пишет РБК, это на 20,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

Ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020 г., добавляют в DSM Group. В 2019 г. в аптеках было доступно 8,7 тыс. позиций, таким образом, за пять лет ассортимент сократился почти на 36%.

Игроки аптечного рынка подтверждают тенденцию. Директор саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова рассказала, что за семь месяцев 2023 г. продажи импортных товаров в аптеках сократились на 15–16%.

По данным аналитической компании RNC Pharma, снижение иностранного ассортимента наиболее заметно в группе лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Там добавили, что эта категория в целом одна из самых продаваемых в аптеках.

Главной причиной, по которой сокращается импортный ассортимент лекарств, является то, что на российском рынке появляется все больше аналогов популярных иностранных препаратов, объясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Цены на некоторые импортные препараты слишком высоки, и на фоне снижения доходов потребители делают выбор в пользу аналогов, которые зачастую значительно дешевле, — добавляет Виктория Преснякова.

Также на работе иностранных поставщиков лекарств сказалась ситуация на Украине. За последний год их расходы значительно выросли из-за удорожания логистики, все расходы при этом перекладываются на покупателя.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, с российского рынка уходят, как правило, дорогостоящие оригинальные лекарства.

Еще одна причина сокращения ассортимента — наличие многих препаратов в перечне жизненно важных, предельная стоимость которых контролируется государством. Это приводит к тому, что в аптеках сокращается ассортимент не только импортных, но и российских препаратов, — добавляет Сергей Шуляк.

В дальнейшем тенденция по сокращению числа иностранных лекарств продолжится, полагает Сергей Шуляк. Например, с 2024 г. меняется правило госзакупок. Абсолютное преимущество будет отдаваться лекарствам, которые произведены в России по полному циклу.

Ранее DK.RU рассказывал, что российские производители лекарств заявили о существенном росте цен на импортные субстанции. В конечном итоге это может сказаться на стоимости препаратов в аптеках, потому что производство российских препаратов на 80% зависит от импортных составляющих. Так, за год на 72% выросла цены на препарат от кашля «Флуимуцил». Часть обезболивающих и лекарств от диабета подорожала на 35–55%, а некоторые капли для носа — на 25%.

Добавим, что с 1 сентября 2023 г. также изменились правила продажи в аптеках рецептурных лекарств.