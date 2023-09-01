Штрафы для водителей, ужесточение правил для аптек и такси. Что изменится с 1 сентября?

В первый день осени в России вступают в силу несколько новых законов и правил. Например, нельзя отправлять заказные письма без паспорта, а еще ужесточат продажу рецептурных лекарств.

В России с 1 сентября 2023 г. вступают в силу несколько новых законов и правил. По-новому будут отпускать некоторые лекарства из аптек, изменятся правила работы в такси, будут введены новые штрафы для водителей, а еще в особых случаях медицина станет платной для граждан.

«Золотой стандарт» для школьников

В российских школах с 1 сентября вводятся новые федеральные основные образовательные стандарты (ФООП), устанавливающие единую базовую планку знаний. Это означает, что по всей стране дети будут получать на уроках одинаковые знания и задания.

В начальной школе «золотые стандарты» появятся по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру, а в средней и старшей — по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Также в школах вернут обучение начальной военной подготовке (НВП). Учеников 10-х и 11-х классов будут обучать основам воинского дела и воинской службы в рамках уроков ОБЖ.

Кроме того, с этого 1 сентября 2023 г. всем учащимся 1-4 классов в государственных и муниципальных школах России в обязательном порядке полагается бесплатная горячая еда.

А еще выпускники 2024 г. снова смогут получать серебряные медали, которые отменили в 2014 г. Для этого нужно иметь в аттестате не более двух четверок.

Закон о такси

С 1 сентября в России вступает закон, который будет контролировать деятельность такси. С этого дня службы такси будут нести ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира. Возмещать ущерб клиентам будут именно они.

Водить такси не смогут повторно лишенные прав или арестованные за административные нарушения в сфере дорожного движения, а также граждане, которые имеют на день перевозки более трех неуплаченных дорожных штрафов.

Также водителями такси не смогут стать граждане с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений.

Кроме того, все таксисты, включая самозанятых, будут обязаны оформлять ОСАГО по тарифам для перевозчиков. Такой полис стоит в несколько раз дороже.

DK.RU рассказывал, что новый закон может сказаться на ценах на такси.

Рецептурные лекарства

С 1 сентября при продаже рецептурных лекарств аптеки обязаны будут вносить реквизиты рецептов в систему «Честный знак» (национальная система маркировки и прослеживания продукции).

Новые правила коснутся и льготных лекарств, стоимость которых полностью или частично оплачивает государство.

Новые штрафы для водителей

С 1 сентября вступает в силу постановление правительства, которым утверждены дополнения в список неисправностей и условий, при которых нельзя эксплуатировать автомобиль.

Согласно поправкам, на шипованных шинах нельзя будет ездить летом (июнь, июль, август), а на летней резине будет запрещено передвигаться зимой (декабрь, январь, февраль). Штраф за нарушение 500 руб., оштрафовать могут неограниченное количество раз, пока не устранена неисправность.

Также водителей смогут штрафовать, если на лобовом стекле расположены предметы, которые ограничивают обзор. Например, видеорегистратор или держатель для телефона, который расположен на приборной панели.

Платные услуги в больницах

С 1 сентября в госучреждениях иностранцам и лицам без гражданства, у которых нет полиса ОМС, придется платить за неотложную медпомощь.

Российским гражданам придется заплатить за оказание анонимной медицинской помощи, а также за обследование и госпитализацию, которые оказывают по собственному желанию, а не по назначению врача или жизненным показаниям.

Посылки по паспорту

С 1 сентября «Почта России» будет требовать паспорт при отправке заказных писем, бандеролей и посылок.

Исламский банкинг

С 1 сентября в четырех регионах России — Дагестане, Чечне, Башкортостане и Татарстане — начнется эксперимент по внедрению исламского банкинга. Схема предполагает партнерское финансирование проектов без использования процента.

Например, в договоре на кредит указывается конкретная сумма, которую получит кредитор.

Ограничения на импортные ветпрепараты

Россельхознадзор с 1 сентября выдвигает новые правила импортерам препаратов и вакцин для домашних животных. Для осуществления продаж в России они должны получить сертификат GMP (Good Manufacturing Practice), который подтверждает соблюдение при производстве требований к санитарным условиям, оборудованию, сырью, упаковке, документации и т.п. Документ будет выдавать Россельхознадзор после проведения проверки производственной площадки, писал DK.RU.