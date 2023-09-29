Как уральские фермеры сотрудничают с ритейлом. Кейс «Пятёрочки»

Торговая сеть отдает фермерам овощи, фрукты и хлебобулочные изделия на корм животным. В Свердловской области 40% продукции, потерявшей товарный вид до истечения срока годности, передается подворьям.

Сотрудничество крупного ритейла и фермерских хозяйств обычно представляется как наличие продуктов локальных производителей на полках магазинов. Так работает, в том числе и «Пятёрочка», однако есть у торговой сети еще один проект, в рамках программы Устойчивого развития «Пятёрочка с заботой», который направлен на сокращение пищевых отходов.

Компания отдает продукцию нетоварного вида фермерским хозяйствам для корма животным. Этот проект был запущен в 2017 г.

Всего к программе подключены 10 фермерских хозяйств, расположенных в разных регионах России. Наибольшую вовлеченность в проект показывает Свердловская область: здесь на корм животным передается 40% продукции, потерявшей товарный вид.

Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия и бакалею, у которых испортился товарный вид, но не истек срок годности, мы передаем на переработку в корма для животных. Фермеров выбирают на основании торгов и строгого соответствия внутренним регламентам компании , — рассказывают в компании.

Поскольку долго хранить продукцию нельзя, фермеры посещают магазины ежедневно. В присутствии обеих сторон (администрации магазина и фермера) продукты взвешивают и грузят в автомобиль фермера.

Фермер Александр Крыжановский владеет подворьем в Арамиле. Он разводит цыплят, перепелов, фазанов, павлинов, быков.

Ферма занимается производством сыра и выращиванием ягод и овощей. С «Пятёрочкой» фермер сотрудничает четыре года:

Благодаря проекту, я могу приобретать продукты для содержания своих животных. Я ежедневно приезжаю в «Пятёрочку» и забираю до 10 кг овощей и хлеба, которые идут на корм бычкам, — говорит Александр.

По оценке торговой сети, за 1 полугодие 2023 г. около 20% продукции, потерявшей товарный вид, было передано именно на корм животным. В 2021 г. фермеры получили около 83 тысяч тонн продуктов, а в 2022 г. — порядка 90 тысяч тонн.

Органика – значительная часть общего объема образующихся отходов, одновременно являющаяся ценным ресурсом для переработки. Некоторые товары магазины не могут продать попросту из-за каких-то визуальных недостатков и их приходится просто выбрасывать.

Мы получаем положительный отклик от наших партнёров, что доказывает важность и необходимость реализации таких инициатив. Мы продолжим развивать данное направление, подключая больше фермерских хозяйств к программе и разрабатывая альтернативные методики сокращения отходов, – пояснили в «Пятёрочке».

Ранее DK.RU рассказывал, что торговая сеть «Пятерочка» начала переводить магазины на солнечную энергию. Проект одного из магазинов в Первоуральске реализовали совместно с энергосбытовой компанией «ЕЭС Гарант».