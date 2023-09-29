Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.09
97,00
102,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Четвертую очередь «Титановой долины» построят в Сысерти

Четвертую очередь «Титановой долины» построят в Сысерти
Иллюстрация: DK.RU

В рамках проекта будут возведены распределительный центр компании «Сима-Инвест» и автоматизированный производственно-складской комплекс ТД «Сима-Ленд».

#НОВОСТИ

В Минстрое Свердловской области утвердили планировку четвертой площадки «Титановой долины» в Сысерти. На 122 га планируется возвести не менее пяти инвестиционных проектов, работы должны начаться в 2024 г.

В очередной очереди «Титановой долины» появятся два крупных проекта в сфере логистики — распределительный центр компании «Сима-Инвест» и автоматизированный производственно-складской комплекс ТД «Сима-Ленд». Инвестиции в проекты превысят 5 млрд руб., пишет 66.RU.

Напомним, весной этого года была утверждена планировка третьей очереди «Титановой долины» в Алапаевске. В городе построят завод  «Нейвасталь», на котором будут производить стальную заготовку и мелющие шары. В проект вложат более 20 млрд руб.

В 2023 году «Титановая долина» получит из областного бюджета 241,2 млн рублей, в 2022 г. регион вложил в проект более 387 млн руб. По состоянию на 2021 г., с начала существования площадки, резиденты выплатили налоги в 522,6 млн руб.

Напомним, ранее DK.RU писал, что «Сима-Ленд» представил проект новой штаб-квартиры в Сысертском районе. Строительством новой штаб-квартиры компания «Сима-Ленд» планирует заниматься в течение пяти лет. После этого туда переедут сотрудники действующих офисных и производственных помещений. Объем инвестиций в проект составит 50 млрд руб.

 

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • В Свердловской области в поле нашли тело 49-летнего бизнесменаВ Свердловской области в поле нашли тело 49-летнего бизнесмена
  • ФНС разблокировала счета блогера Елены Блиновской. Но есть нюансыФНС разблокировала счета блогера Елены Блиновской. Но есть нюансы
  • Ольга Косырева: «Люди «окапываются» в своих домах, отправляются во внутреннюю эмиграцию»Ольга Косырева: «Люди «окапываются» в своих домах, отправляются во внутреннюю эмиграцию»
  • Экс-губернатору Омской области Александру Буркову нашли место на УралвагонзаводеЭкс-губернатору Омской области Александру Буркову нашли место на Уралвагонзаводе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.