Четвертую очередь «Титановой долины» построят в Сысерти

В рамках проекта будут возведены распределительный центр компании «Сима-Инвест» и автоматизированный производственно-складской комплекс ТД «Сима-Ленд».

В Минстрое Свердловской области утвердили планировку четвертой площадки «Титановой долины» в Сысерти. На 122 га планируется возвести не менее пяти инвестиционных проектов, работы должны начаться в 2024 г.

В очередной очереди «Титановой долины» появятся два крупных проекта в сфере логистики — распределительный центр компании «Сима-Инвест» и автоматизированный производственно-складской комплекс ТД «Сима-Ленд». Инвестиции в проекты превысят 5 млрд руб., пишет 66.RU.

Напомним, весной этого года была утверждена планировка третьей очереди «Титановой долины» в Алапаевске. В городе построят завод «Нейвасталь», на котором будут производить стальную заготовку и мелющие шары. В проект вложат более 20 млрд руб.

В 2023 году «Титановая долина» получит из областного бюджета 241,2 млн рублей, в 2022 г. регион вложил в проект более 387 млн руб. По состоянию на 2021 г., с начала существования площадки, резиденты выплатили налоги в 522,6 млн руб.

Напомним, ранее DK.RU писал, что «Сима-Ленд» представил проект новой штаб-квартиры в Сысертском районе. Строительством новой штаб-квартиры компания «Сима-Ленд» планирует заниматься в течение пяти лет. После этого туда переедут сотрудники действующих офисных и производственных помещений. Объем инвестиций в проект составит 50 млрд руб.