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Названы лучшие рекламные агентства Урала

Названы лучшие рекламные агентства Урала
Иллюстрация: РРАУ

В рейтинге региональных рекламных агентств Урала в этом году приняли участие 20 компаний. Оценивали их как по росту финансовых показателей, так и по уровню клиентоориентированности.

#МАРКЕТИНГ#НОВОСТИ

На Национальном рекламном форуме Регионы был представлен обновленный рейтинг региональных рекламных агентств Урала (РРАУ). Итоги рейтинга впервые опубликованы на отдельном сайте, что позволило в интерактивном виде отразить информацию о ключевых клиентах, распределении бюджетов агентств по каналам коммуникации и специализациям.

В рейтинг заявились 20 игроков рынка из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

СПРАВКА

 
Принять участие в рейтинге могли подавшие заявку компании, занимающееся планированием, закупками и продажей рекламы в медиа с годовым оборотом от 10 млн руб. и штатом от пяти сотрудников, главный офис агентства должен располагаться на территории УрФО.
 

Оценивали агентства по обороту — объему выручки от реализации рекламных и коммуникационных услуг на основе публичных данных и представленных компаниями документах бухгалтерской отчетности. Также были проранжированы результаты онлайн-опроса крупнейших рекламодателей, работающих с агентствами в Уральском федеральном округе.

Рейтинг региональных рекламных агентств АКАР Урал — важнейший продукт представительства ассоциации и комитета по исследованиям. Мы стремимся дать рынку — и агентствам, и рекламодателям — максимально полезную информацию. В прошлом году в первом рейтинге мы презентовали данные по оборотам, их распределению по видам рекламных услуг, информацию по ключевым клиентам и результаты опроса 87 крупнейших рекламодателей по качеству клиентского сервиса. В этот раз мы добавили данные о штате сотрудников, об отраслевой специализации. Уверен, что наши усилия оценят как агентства, так и компании, — отметил Сергей Балакирев, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, член Совета Гильдии Маркетологов. 

В АКАР Урал отметили, что цель рейтинга рекламных агентств Урала — не только определение лидеров по тому или иному показателю, но и ответ на запрос крупных рекламодателей. Заявленные участниками рейтинга объемы в сумме составили более 2,7 млрд руб., при этом разброс по агентствам составил от 12 до 675 млн руб.

Лидером рейтинга по финансовым показателям стало агентство Be Brand People c оборотом 675,3 млн руб. В прошлом году агентство также лидировало в рейтинге, с 2022 г. обороты компании увеличились на 67%. Второе место по оборотам у медийного агентства AMG с показателем в 409,4 млн руб. Замыкает топ-3 креативно-диджитальное агентство 19agency84 с суммой 252,1 млн руб.

Самым известным агентством на Урале рекламодатели назвали Be Brand People. Второе место заняло агентство «Инкапри», а третье — AMG.

Лидером клиентоориентированности респонденты назвали рекламную группу «Арифметика», их средний балл по оценке рекламодателей составил 9,38 из 10 возможных. На втором по этому критерию агентство AMG, а на третьем — «Карась».

Готовность рекомендовать то или иное агентство респонденты оценивали по десятибалльной шкале. Самую высокую оценку 9,56 баллов из 10 рекламодатели поставили рекламной группе «Арифметика», 9 баллов у агентства «Карась» и 8,83 балла у AMG.

Ранее на DK.RU: Рекламный рынок Екатеринбурга за полгода вырос на 37%

Автор: Александра Клименко
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