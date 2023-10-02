Повышение пенсионного возраста вернуло на рынок труда 1,7 млн сотрудников. Но этого мало

Благодаря тому, что правительство начало поэтапное повышение пенсионного возраста с 2018 г., на рынке труда осталось 1,7 млн человек, что позволило сдержать кадровый голод.

Повышение пенсионного возраста в России в 2018 г. позволило российскому рынку труда закрыть пожилыми сотрудниками часть кадрового дефицита, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Эксперт РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что в 2018 г. правительство объявило о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда, говорят исследователи, за 2018–2022 гг. численность рабочей силы увеличилась на 1,7 млн человек, или на 2,3%. При этом уровень безработицы среди населения старших возрастов снизился, то есть большая часть не вышедших на пенсию граждан сумела найти работу.

Виктор Ляшок уверен, что без повышения пенсионного возраста дефицит кадров сейчас был бы еще больше:

Кадровый кризис, который мы можем наблюдать на рынке труда, сейчас был бы еще острее. Это решение продолжит поддерживать численность рабочей силы и в будущем — за ближайшие пять лет она вырастет еще примерно на 2 млн человек,— оценивает он.

С начала пенсионной реформы средний фактический возраст выхода с рынка труда вырос на 1,1 года для мужчин и на 2,1 года для женщин — до 64 лет и 62,7 года соответственно, — говорится в докладе РАНХиГС.

Кроме того, из-за повышения пенсионного возраста население России «помолодело». В 2018–2023 гг. численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 млн человек и к началу 2023 г. достигла 34,2 млн человек. Это минимальный показатель с 2014 г.

Сейчас россияне, которые относятся к группе предпенсионеров, если им позволяет здоровье, относительно легко могут найти себе работу. Более того, они проявляют большой интерес к переобучению и являются второй категорией по уровню вовлеченности в образовательные мероприятия нацпроекта «Демография»,— говорит глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Центр трудовых исследований Высшей школы экономики при этом оценивает влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда куда скромнее. По их данным, прирост рабочей силы граждан предпенсионного возраста в 2020–2021 гг. составил только 700 тыс. человек.

Ранее DK.RU рассказывал, что за полгода 2023 г. общая численность пенсионеров в России сократилась на 404 200 человек. По состоянию на 1 января 2023 г. их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы.

Основная причина такого снижения связана с переходным периодом пенсионной реформы, так как в этом году, а также в 2025 и 2027 гг. на пенсию выйдут только те, кому она положена досрочно. Помимо этого, среди причин снижения количества пенсионеров специалисты называют так называемый эффект от пандемии COVID-19.

Добавим, что в 2023 г. работодатели фиксируют рост кадрового голода и максимально низкую безработицу.