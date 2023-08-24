Эффект от пандемии COVID-19: число пенсионеров в России резко сократилось всего за полгода

Количество пенсионеров в РФ за полгода снизилось более чем на 400 тыс. человек — до 41,38 млн на 1 июля. Этот показатель является минимальным за все время действия пенсионной реформы.

За полгода численность пенсионеров в России сократилась на 404 200 человек. По состоянию на 1 января 2023 г. их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы, сообщают Ведомости со ссылкой на официальные данные платформы Социальный фонд РФ.

По мнению экспертов, основная причина такого снижения связана с переходным периодом пенсионной реформы, так как в этом году, а также в 2025 и 2027 годах на пенсию выйдут только те, кому она положена досрочно. Помимо этого, среди причин снижения количества пенсионеров специалисты называют так называемый эффект от пандемии COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что по предварительным официальным подсчетам от эпидемии COVID-19 погибло около 7 млн человек, но реальные цифры могут быть намного выше. В начале пандемии глава ВОЗ предупредил, что нынешняя пандемия — это кризис, «который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий», рассказывал DK.RU. За три минувших года вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 млн человек, особенно остро ситуация сказалась на людях пожилого возраста.

Если рассматривать общую численность отечественных пенсионеров по категориям, то на конец первого полугодия число работающих составило 7,8 млн человек. Это на 82 500 меньше, чем в начале года. В июле работающим пенсионерам в среднем выплачивали по 16 114 руб., за полгода сумма выросла на 717 руб. Неработающих же было 33,5 млн, тогда как 1 января таких было на 321 700 человек больше. У этой категории средний размер назначенной пенсии вырос с 20 239 до 20 260 руб.

Самые высокие выплаты в 31 683 руб. получают жители Чукотки, Ненецкого автономного округа (29 268 руб.) и Камчатского края (28 287 руб.). Это связано с региональными надбавками. Самые маленькие пенсии в Дагестане (14 473 руб.), Кабардино-Балкарии (14 792 руб.) и Ингушетии (15 454 руб.).

Ранее сообщалось, что индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. Повышенная страховая выплата может прийти через три или четыре месяца.