Миллиардер Владимир Лисин ведет переговоры о продаже Первой грузовой компании

Источники говорят, что сделка может быть закрыта до конца года, известно, что как минимум шесть компаний заявили о желании приобрести актив. По оценкам экспертов, сделка будет весьма дорогой.

Миллиардер Владимир Лисин готов продать принадлежащую ему Первую грузовую компанию. Как пишет «Коммерсант», планируемая сделка носит денежный характер, а сами переговоры находятся в продвинутой стадии. Один из источников утверждает, что сделка должна быть закрыта до конца года.

Покупатель актива не называется, но собеседники издания говорят, что есть как минимум шесть претендентов, основным при этом считается зерновая компания «Деметра-Холдинг», ее акционеры или входящий в состав этого холдинга «Русагротранс», а также совладелец компаний «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail Алексей Тайчер, который является экс-советником главы РЖД на общественных началах и бывшим главой Федеральной грузовой компании.

Первая грузовая компания — один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок и по объемам уступает лишь подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компании.

ПГК была создана в 2007 г., затем выделена из состава ОАО РЖД в рамках реформы. В 2011 г. структура Владимира Лисина приобрела 75% минус 2 акции за 125,5 млрд руб. В 2012 г. Лисин выкупил у ОАО РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб. и консолидировал 100% оператора.

На сайте Первой грузовой компании сказано, что ее парк насчитывает более 100 тыс. вагонов, включая полувагоны и крытый подвижной состав. По итогам 2022 г. выручка ПГК по РСБУ выросла на 19,4%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 1,7 раза, до 38,4 млрд руб.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в чистом виде стоимость парка ПГК может составить порядка 140 млрд руб. А с учетом показателей прибыльности, потенциальной выплаты дивидендов, наличия средств на счетах, а также нахождения в залоге у ПГК «Транс Синергии» стоимость компании может составить 200–220 млрд руб.

Эксперт говорит, что сейчас хорошее время для продажи актива. Рынок очень позитивный с точки зрения грузовой базы, доходы операторов будут расти, а конкуренцию и закупки ограничивает высокая цена новых вагонов.

Отметим, что Владимир Лисин не попадает под санкции США, Великобритании или Европейского союза. Миллиардер выступает бенефициаром кипрской Fletcher Group Holdings, которая владела 79,3% НЛМК.

Ранее DK.RU рассказывал, что капитал российских миллиардеров с начала 2023 г. вырос на $17,6 млрд. Так, Владимир Лисин заработал за первое полугодие $2,22 млрд и увеличил состояние до $22,1 млрд. Эта цифра позволяет ему находиться на третьем месте в списке богатейших людей России.