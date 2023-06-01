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$17,6 млрд: с января 2023 г. российские миллиардеры стали еще богаче

$17,6 млрд: с января 2023 г. российские миллиардеры стали еще богаче
Иллюстрация: rbc.ru

Лидером по приросту капитала стал совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Суммарное состояние российских миллиардеров увеличилось в общей сложности на $17,6 млрд.

#НОВОСТИ

Капитал российских миллиардеров с начала 2023 г. вырос на $17,6 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг Billionaires Index (BBI). Лидером по приросту стал совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чей капитал увеличился более чем на $5,8 млрд, а состояние Алекперова выросло до $21,2 млрд. 

Самым богатым остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с января увеличил состояние на $650 млн, до $29,2 млрд. Вторым по объемам прироста стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (+$2,35 млрд, до $27 млрд), третьим — бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+$2,22 млрд, до $22,1 млрд), уточняется в статье. Состояние богатейших граждан России на 1 июня составляет $286,5 млрд. Их совокупный капитал с начала года вырос на $17,565 млрд.

В начале недели Forbes опубликовал рейтинг «Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2023», рассказывал DK.RU. В нем 49 имен. Дочь экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына Мария вошла в первую десятку. Всего в этих семьях 49 детей, а совокупное состояние родителей оценивается в $244 млрд. (по данным на март 2023 г.)

1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на собственный рейтинг Billionaires Index (BBI) сообщило, что глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире. В настоящее время его состояние оценивается в $192 млрд. С начала года суммарный капитал Маска увеличился на $55,3 млрд. 

Автор: Андрей Широков
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