Владимир Путин готовится сделать заявление. В Кремле началась подготовка к выборам-2024

Согласно одному из сценариев предвыборной кампании, Владимир Путин может объявить об участии в выборах в ноябре. Избирателям будут транслировать мысль, что Россия — это «семья семей».

Администрация президента (АП) начала прорабатывать различные сценарии будущей предвыборной президентской кампании 2024 г. Как пишет «Коммерсант», Владимир Путин еще публично не заявлял об участии в выборах президента России в 2024 г., однако Кремль исходит из того, что такое заявление вскоре последует.

Источники, близкие в АП, рассказали, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума «Россия». Ответственные за кампанию разрабатывают сценарий, согласно которому именно во время проведения форума Владимир Путин объявит о своем участии в выборах-2024.

В ноябре на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия». Это будет стержневое мероприятие всей кампании. Согласно указу главы государства, форум проводится в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики и положительного опыта развития субъектов РФ. Фактически это — достижения Владимира Путина, — объясняет еще один собеседник издания.

Согласно другим рабочим сценариям, такое заявление может прозвучать на мероприятии фонда «Защитники Отечества» или на заседании Госсовета в декабре 2023 г.

Предполагается, что тема России как цивилизации станет важной частью общей «идеологической рамки» кампании:

Мы великая страна со своей идентичностью, цивилизация, мы боремся за свои ценности, семья важнее всего. Враги пытаются нас одолеть, но мы настолько консолидированы, что у них этого не получится, — привел основные тезисы собеседник.

Избирателям будут транслировать мысль о том, что Россия — это «семья семей», которая демонстрирует истинные ценности «человеколюбия».

Главная идеологическая линия — Россия консолидируется. А дальше — консервативные ценности, что мы «семья семей».

При этом в Кремле считают, что, продолжая выполнять прямые должностные обязанности, Владимир Путин будет выгодно отличаться в глазах избирателей от других кандидатов.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин говорит, что СВО, безусловно, станет основной темой выборов 2024 г., но при этом важно побороть достаточно высокий уровень тревожности у основных социальных групп и волатильность общественных настроений. Так что ставка на «консолидированность» может быть весьма понятной для избирателей.

РБК добавляет, что Администрация президента уже начала формировать список доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах-2024 г.

Согласно официальному документу, граждане, включенные в список доверенных лиц, должны соответствовать нескольким критериям: публичная поддержка президента и СВО, высокий уровень узнаваемости и доверия и низкий антирейтинг в своей аудитории. Обучение для доверенных лиц начнут проводить в период октября-декабря 2023 г.

Как рассказывал DK.RU, Владимир Путин еще не делал заявлений об участии в выборах 2024 г., на VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке на вопрос журналиста об участии в кампании 2024 Владимир Путин ответил: