«Мы все видим. Не надо наступать на те же грабли». Главное из выступления Путина на ВЭФ

Владимир Путин во время приветственного слова и дальнейшего общения с журналистами рассказал о стратегических приоритетах России, оценил возможности деприватизации и ответил на вопрос о выборах-2024.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Форум проходит с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

В этом году мероприятие посетили делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин. DK.RU публикует ключевые заявления президента.

Про глобальную экономику

— Мы с вами хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали.

Очень важно, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам, и таких государств становится все больше и больше, причем в разных регионах мира.

Про частные капиталы

— Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров, и хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию — как в масштабные, амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития и туризма.

Мы видим, что происходит с капиталами, как и куда они двигаются. Мы видим, что почти восстановились логистические цепочки, все как-то нормализовалось. Сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то опять за границей разместиться. Мы все это видим, все понимаем.

Нам надо с бизнесом как-то договориться, они должны понимать, что здесь надежней работать. Не надо наступать на те же грабли. Я уверен, меня понимают те, к кому я сейчас обращаюсь.

Ранее о попавших под санкции российских предпринимателях также высказался глава ВТБ Андрей Костин, сообщал DK.RU.

Про курс рубля

— Да, это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследователя силами Центрального банка и правительства Российской Федерации — финансовых властей так называемых. Но в целом я не думаю, что тут есть какие-то совсем уж непреодолимые проблемы и сложности.

ЦБ отреагировал на это — он не мог не отреагировать. И, я думаю, правильно сделал, своевременно. Да, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает развитие экономики, но зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. Все нужно делать своевременно.

Резких движений никто делать не будет.

Про деприватизацию

— Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я могу вам точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, ну, правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, в отдельных случаях, но это не связано ни с какими решениями о деприватизации.

Про демографию

— Работать надо напряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере, при поддержке общественности, средств массовой информации. Поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую, здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе и религиозные. Это большой комплекс работы. Будем работать, но это нужно делать, конечно, всем обществом.

Государство проводит целый комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, материнства и детства. Надо наращивать эти меры, надо работать в сфере здравоохранения над поддержкой материнства и детства.

Совсем недавно мы фиксировали естественный прирост населения. К сожалению, не смогли удержать эту тенденцию

Об участии в выборах президента РФ в 2024 г.

— В соответствии с законом парламент решение должен принять в конце года. Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим.

Про стратегические приоритеты России

— Дальневосточный федеральный округ — это 40% территории Российской Федерации. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее. Работают важнейшие, стратегические предприятия, морские порты и железные дороги.

И потому хочу повторить то, о чем говорил в Послании Федеральному Собранию десять лет назад, в декабре 2013 г., и о чем сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век.

Отмечу, что процент изученности недр на Дальнем Востоке в среднем по регионам сейчас составляет 35%. Вы понимаете, всего 35% изученных недр. Что это означает? Это говорит о том, что есть все возможности еще для кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитным стратегическим видам сырья, востребованным в экономике будущего.

Про газификацию

— В наших планах — связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить, по сути, не побоюсь этого слова, историческую для нашей страны, глобальную задачу — интегрировать в одно целое газотранспортные сети запада и востока Российской Федерации.

При этом для газификации Камчатки будут использованы возможности терминала сжиженного природного газа, который одной из наших компаний уже создан.

К 2030 г. производство СПГ в Арктической зоне России должно вырасти втрое — до 64 млн тонн в год.

Про БАМ

— Мы продолжим модернизацию БАМа и Транссиба. Темпы здесь нужно, безусловно, наращивать, в том числе с помощью механизмов концессии, привлечения частного капитала для строительства мостов, тоннелей и путепроводов.

Про выборы в США

— Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе.

Для нас то, что происходит [в США], в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо. Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.

Все, что происходит с Трампом, — это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента, вот что это такое. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они просто обнажили свои проблемы внутренние.

Про Алексея Кудрина и Яндекс

— У нас же не рабовладельческий строй. Захотел перейти на работу в бизнес — мы не можем его насильно держать, хотя он был на своем месте и был хорошим министром финансов. Но Счетная палата работает, работает эффективно.

Кадровый вопрос о главе Счетной палаты будет решен, он не влияет на работу организации.

Про Чубайса

— Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал?

Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в структуре, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю.

Про «Луну-25»

DK.RU рассказывал, что зонд «Луна-25» запустили 11 августа с космодрома Восточный, 17 августа станция провела съемку лунной поверхности. 19 августа станция прекратила свое существование.

— Что касается посадки на площадку, где тоже еще никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Там будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Но это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше.

Космос — это сложная, ответственная работа, связанная с высокими технологиями. У нас здесь не просто наработки, у нас здесь отличные компетенции.