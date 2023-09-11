«Бросьте идею выхода из-под санкций» — главное из интервью главы ВТБ Андрея Костина

Глава ВТБ считает, что необходимо ввести ограничения на вывод рублей из России. Кроме того, банкир полагает, что ЦБ, скорее всего, пойдет еще на одно повышение ключевой ставки.

Глава ВТБ Андрей Костин дал большое интервью РБК, в котором рассказал про новую стратегию развития банка, про настроение российских бизнесменов, попавших под санкции, про огромные финансовые дыры в ОСК, которая перешла под контроль банка в этом году, и, конечно, про падение рубля. DK.RU выбрал главные тезисы из интервью банкира.

Про санкции

— Первый шок пережили. Я только всех уговариваю — бросьте вы эту идею выхода из-под санкций, забудьте об этом. Не вернешься в ту жизнь. Понятно, что деньги у людей застряли, — бизнесмены, которые в основном уехали из России, им сложнее, безусловно. А тем, кто в России, в бизнесе, — им значительно легче переживать все.

Но большая часть бизнесменов сейчас активно смотрят на вновь появившиеся возможности, перестраивают свой бизнес с учетом новых геополитических реальностей. Поэтому настроение, я бы сказал, рабочее.

Про блокировку активов

— У Запада денег в России достаточно. Если все пересчитать, что мы друг у друга имеем, то, по некоторым оценкам, на нашей стороне, с учетом особенно прямых инвестиций, имеется даже больше. Но в случае с инвестициями частных лиц надо ситуацию довести до конца и освободить их деньги. Больше мне здесь добавить нечего.

Я считаю, не надо разрешать западным компаниям продавать здесь (в России — прим. ред.) активы. Надо поступать, как они: забирать, как они забрали у нас два банка и сейчас их полностью демонтируют.

Мы всегда были с Западом дружны. Мы были всегда очень лояльны. Мы работали со всеми крупнейшими банкирами. Лично я знал всех американцев, всех европейцев. Очень много сделали для того, чтобы они активно работали в России, зарабатывали деньги. А нас взяли просто и...

Про схему обмена активами

Минфин и Центробанк предложили схему обмена заблокированными активами, которая предусматривает в первую очередь разморозку бумаг розничных инвесторов, сообщал DK.RU.

— Мы просто хотим сейчас создать ситуацию, при которой иностранные инвесторы придут к европейским регуляторам и скажут: «Мы хотим вернуть наши деньги обратно. Нам разрешили на деньги, замороженные в России, купить иностранные акции у россиян. Дайте нам такую возможность».

Про падение рубля

— ЦБ должен сейчас дать по рукам спекулянтам, потому что рынок играет против рубля. ЦБ уже поднял ключевую ставку и поднимет, может быть, еще раз. Эти меры должны повлиять.

Но нужны какие-то дополнительные действия к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть. Можно сделать порог 100 млн — такой же, как на валюту

Про отказ от доллара и евро

— Я считаю, что добровольно мы, конечно, от этого не должны отказываться. Мы же не против экспорта и импорта с западными компаниями, это было их решение вводить санкции, не наше.

Самые трусливые партнеры — это финансисты. Везде: в Казахстане, в Эмиратах, да даже в Китае. В Казахстане органы финансового контроля к операциям относятся чрезмерно аккуратно, советуются всегда с американцами.

Но и там можно работать: в тенге. Тогда уже американцы не смогут сказать, что мы что-то не так делаем, ведь мы торгуем в национальных валютах. Промышленные компании в этом плане, наверное, посмелее.

Про новую международную финансовую инфраструктуру

— Мы активно будем продвигать работу по созданию альтернативной финансовой инфраструктуры. Сегодня расчеты в национальных валютах ограничивает наличие SWIFT, потому что вроде валюты национальные, а системы передачи данных только западные.

Заместить SWIFT технически легко. У всех стран есть свои системы передачи финансовых сообщений: в России, Китае, Индии, у государств арабского мира. Нужно сесть, договориться и создать единую открытую систему. Это одна из главнейших задач.

Второй шаг — это цифровые расчеты. И мы, и Китай, и арабские страны в технологическом плане к этому готовы.

Американцев боятся, но не любят. Никому не хочется жить под палкой. Страх не может породить ответные чувства дружбы и сотрудничества.

Да, доллар не умер, и полноценная альтернатива ему появится нескоро. Мир 50 лет шел к тому, чтобы от фунта к доллару перейти. Мы ищем альтернативу, но она не будет враждебной. Мы говорим: «Хорошо, есть доллар, есть евро, ради бога. Мы создадим свою систему, она будет дополнять существующую». Я общался с коллегами, в том числе из Ирана, они предлагают: «Мы вас научим, как в системе ограничений работать в долларе». А я отвечаю: «Мы не этого хотим».

Нам не нужно искать лазейки. Мы хотим создать легальную международную схему, по которой можно было бы проводить расчеты, альтернативные тем, в которых мы работать не можем. Серьезная ошибка Соединенных Штатов, что они используют доллар, который является международным средством инвестиций и платежей, как оружие.

Я думаю, начать надо с замены SWIFT на иную систему передачи финансовых сообщений. И расчеты в цифровых валютах должны развиваться параллельно. Рынок ценных бумаг, хаб мы тоже будем обсуждать.

Про ОСК

Как рассказывал DK.RU, Владимир Путин передал 100% акций объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под управление банка ВТБ. Генеральным директором ОСК назначен бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков

— Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание…

Мы слишком много полагались на иностранных производителей, пока не было санкций, а сами многие компетенции не развивали.

А сейчас у нас серьезные проблемы. Например, с двигателями: у нас нет эффективных двигателей ни для авиации, ни для судов, их надо создавать. Многие технологические задачи, которые мы раньше решали за счет импорта и международной кооперации, придется решать самостоятельно.

Еще одна из больных тем для ОСК — это сроки строительства. Технологии очень старые, придется перевооружать отрасль и строить по-другому.

Практически все контракты убыточные ОСК. И отрасль все время на подсосе государства. Мы хотим это убрать. Нам дали полгода на проведение анализа финансовой деятельности. Почему полгода и почему тот аудит, который был сделан раньше, правительство и нас не очень устраивает? Потому что мы поняли, что у ОСК отсутствует единая реальная финансовая отчетность, что она не является достоверной.

Наш подход, который получил поддержку президента, — взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка.

Я считаю, что за 5–7 лет в эту отрасль нужно вложить от 0,5 до 1 трлн руб. Даже не очень щедрый Минфин признает, что поддержка нужна.

Само положение в центре города [Санкт-Петербурга] — сложное для судостроения. Но надо куда-то перевести мощности, построить новые... Это не так просто. Много было идей перенести, например, верфи в Кронштадт. Есть свои «за» и «против». В любом случае модернизация производства будет производиться, и масштабная.

Про стратегию ВТБ

— Стратегия банка будет пересматриваться, и я бы выделил два основных направления. Первое — развитие розницы, которым мы будем заниматься очень активно.

Мы остаемся вторым банком по количеству розничных клиентов, которых у нас порядка 20 млн, если считать с «Открытием». Но, мне кажется, в общественном сознании мы все-таки по-прежнему воспринимаемся как преимущественно корпоративный банк. Наша задача — стать ближе к человеку, его потребностям.

У нас планы к 2026 году увеличить число клиентов до 35 млн, а также их долю в общем портфеле банка в доходах. Сегодня где-то треть кредитного портфеля — это розница, мы хотим хотя бы 40% сделать. Эти показатели лягут в основу уже более детальных KPI для руководителей розницы.

Второе — развитие отношений в секторе, который мы называем системой глобального Юга (развитие отношений со странами, не входящими в круг недружественных — РБК). Потому что миру требуется создание новой, альтернативной расчетной и финансовой системы, которая не была бы связана с долларом и евро.

Про выплаты дивидендов

— По дивидендам за 2023 год я думаю, что выплат, скорее всего, не будет.

Мы планируем, что в 2024 году обязательно восстановим платежи по рублевым бессрочным субордам в российской инфраструктуре. Суборды в форме еврооблигаций до конца года обменяем на замещающие субординированные облигации в рублях для дружественных держателей и также возобновим по ним выплаты купона с 2024 года.

Про Яндекс

—Я же сказал, все, не играю в «Яндекс».

Про Росгосстрах

— Оферты, которые были сделаны, нас не устраивают по цене, мы намного больше заплатили Центральному банку. Поэтому мы пока его будем сами развивать.

Про экономику

— Мы живем во время коренной ломки внешнеэкономической системы нашей страны. Мы 30 лет жили в одних реалиях, сейчас мы переходим в абсолютно другие — колоссальные санкции и специальная военная операция, которая требует больших денег.

Слава богу, что благодаря нашему Центральному банку, правительству, президенту наша экономика удержалась. У нас есть экономический рост, стабильность относительная, но не могут такие потрясения проходить без волатильности на финансовом рынке, это невозможно.

Повышение ставки исключать нельзя. Представители ЦБ об этом сами уже заявляли.

Что касается финансовой политики: знаете, я на протяжении десяти лет участвовал в работе клуба из 50 первых лиц европейских банков. Дважды в год мы собирались на выходные в разных столицах Европы и обсуждали проблемы финансовой системы. Я не знаю ни одного банкира, взгляды которого совпадали бы с мнением финансовых властей. У американских финансистов даже есть поговорка: экономический рост умирает не от возраста, а от действий Федеральной резервной системы (ФРС). Банкиры всегда агрессивнее и готовы к большим рискам, чем регуляторы.