Власти придумали как разблокировать 100 млрд руб. из замороженных в ЕС и США активов

Суть схемы заключается в том, что иностранцы смогут приобрести у российских инвесторов заблокированные зарубежные бумаги за счет денег со счетов типа С. Это, в первую очередь, частные инвесторы.

Минфин и Центробанк предложили схему обмена заблокированнными активами, которая предусматривает в первую очередь разморозку бумаг розничных инвесторов, пишет РБК. Иностранцы смогут приобрести у российских инвесторов «заблокированные» зарубежные бумаги за счет денег с конверсионных счетов типа С. По оценке ЦБ, за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн руб. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы.

Объем активов, которые планируется разблокировать, на начальном этапе будет ограниченным, уточнил представитель ЦБ:

Детальный порядок высвобождения активов и связанных с этим операций будет отражен в указе президента и соответствующих правовых актах.

В целом заблокированные активы розничных инвесторов — «это, как правило, их вложения в ценные бумаги, основная сумма которых заблокирована на счетах российских инфраструктурных организаций, открытых в иностранных учетных институтах»:

Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С. Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным.

С 2022 г. из-за санкций для российских инвесторов заблокирован доступ к принадлежащим им иностранным бумагам, а также к денежным выплатам по ним, которые учитываются на счетах в европейских депозитариях — Euroclear и Сlearstream. Власти ЕС подчеркивали, что россияне все же могут вернуть доступ к своим иностранным активам, если получат соответствующие лицензии от минфинов Бельгии и Люксембурга. Пока не сообщалось ни об одном случае разблокировки активов.

Иностранные инвесторы также не могут совершать сделки с принадлежащими им российскими ценными бумагами. После начала специальной военной операции России на Украине и последовавшего обвала рынка в конце февраля 2022 г. Банк России запретил российским брокерам исполнять поручения иностранных инвесторов на продажу российских ценных бумаг. ЦБ раскрыл накопленную сумму на счетах типа С только один раз — по состоянию на ноябрь 2022 г. она оценивалась в 280 млрд руб. На конец 2022 г. совокупный объем активов на счетах С приближался к 600 млрд руб.

Власти не раз говорили о планах договориться об обмене замороженными активами. О разработке указа по разблокировке иностранных активов для последующего обмена во вторник, 22 августа, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, на первом этапе власти планируют разблокировать счета на сумму порядка 100 млрд руб.

В последнем пакете санкций США ввели жесткие ограничения в отношении ряда российских банков, в список попали Тинькофф Банк, Локо-Банк, банк «Солидарность» и банк «Юнистрим». Ранее DK.RU рассказывал, что в июне 2023 г. ряд российских банков, у которых есть или были корреспондентские счета в российской дочке Bank of China, столкнулись с тем, что китайский банк не проводит платежи клиентам в банках EC, США, Швейцарии и Великобритании. Об ограничениях со стороны Bank of China сообщили Модульбанк, банк «Финам», Юникредит-банк, БРР-банк, Акибанк.