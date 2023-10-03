Худшие показатели с 90-х годов. В России спрогнозировали снижение рождаемости до 2026 г.

В 2024 г. в стране ожидается рождаемость на уровне 1,172 млн человек, что является минимумом с 1990-х. Эксперты говорят, что нужно стимулировать рождение вторых и третьих детей у женщин от 30 лет.

Социальный фонд России (СФР) в своем прогнозе указал, что абсолютное число родившихся в 2024 г. снизится на 5,8% по сравнению с текущим годом, пишет РБК. Падение рождаемости при этом продлится минимум до 2026 г., когда темпы снижения должны замедлиться до 0,9%

В текущем в январе-июле 2023 г. было зарегистрировано 726,6 тыс. новорожденных. Прогноз по количеству родившихся от СФР выглядит следующим образом: в 2023 г. в России родится 1,245 млн человек — это минимум с 1999 г., когда родились 1,215 млн. 2024 г. окажется хуже по показателям, ожидается, что родится 1,172 млн человек, что является минимумом с начала 1990-х. В 2025 г. должны родиться 1,153 млн, а в 2026 г.— 1,143 млн человек.

Издание пишет, что число родившихся достигало пика в 2014 г., когда на свет появились 1,943 млн новорожденных, после чего ежегодно количество новорожденных сокращается. По итогам 2022 г. показатель снизился на 6,7%, до 1,304 млн человек.

Ранее президент Владимир Путин указывал на сложную демографическую ситуацию в стране, сообщал DK.RU. По его словам, Россия «в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий». В 1990-х рождаемость в России падала вплоть до 1999 г.

Нынешний уровень рождаемости далек от уровня воспроизводства населения, а значит, гарантирует повторение демографической ямы спустя 25 лет, но на еще более низком уровне, — говорит сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов.

По словам Ефремова, чтобы изменить ситуацию, государство вновь должно сосредоточиться на стимулировании рождения второго и третьего ребенка в семьях, тогда как сейчас большая часть федерального маткапитала тратится на стимулирование рождения первого ребенка:

Для роста числа рождений в ближайшие годы основной резерв — многочисленное поколение женщин от 30 лет. Среди таких женщин сейчас много как тех, кто родил первенца и хочет родить второго ребенка, так и тех, кто уже родил двоих и хотел бы родить третьего. Для того чтобы они смогли реализовать желанные рождения, следует сосредоточить львиную долю ресурсов демографической политики на вторых и третьих детях.

Минэкономразвития ранее указывало, что снижение рождаемости связано не только со снижением количества молодых женщин, но и откладыванием родов на более поздние годы.

В целях решения демографических проблем правительство и дальше намерено принимать меры. В 2024 г. на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка запланировано 1,34 трлн руб., на предоставление материнского капитала 495,7 млрд руб., на субсидирование льготных ипотечных программ 265,6 млрд руб.