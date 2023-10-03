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В Екатеринбурге все-таки достроят здание налоговой инспекции. Цена вопроса — полмиллиарда

В Екатеринбурге все-таки достроят здание налоговой инспекции. Цена вопроса — полмиллиарда
Автор фото: ededchechine. Иллюстрация: ru.freepik.com

Из-за банкротства исполнителя строительство 11-этажного административного здания в районе автовокзала было остановлено на несколько лет. Сейчас объект решили разморозить.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

На сайте госзакупок размещен тендер на разработку документации, выполнение инженерных изысканий, реконструкцию объекта и поставку туда оборудования. Работы оценены в 547, 9 млн руб. Строительство должно стартовать в 2024 г.

Согласно первоначальному проекту, здание на улице Айвазовского должно быть 11-этажным, площадью более 20 тыс. кв. м. Предполагалось, что в новостройку переедут УФНС по Свердловской области, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области и ИФНС России по Ленинскому району Екатеринбурга. 

Информация о строительстве нового здания для налоговиков появилась в 2012 г. Работы собирались завершить в 2014 г. Контракт на сумму порядка 993 млн руб. был подписан с ООО «Энергосервис» (Москва). Однако объект так и не был сдан. А в 2018 г. в отношении подрядчика ввели процедуру конкурсного управления, и компания ушла в банкротство, — сообщает ЕАН.

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Автор: Виктория Говорковская
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