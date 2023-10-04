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Компания «Роснано» предупредила о риске банкротства. Силуанов не видит смысла спасать ее

Компания «Роснано» предупредила о риске банкротства. Силуанов не видит смысла спасать ее
Иллюстрация: РИА новости

Чистый долг «Роснано» на 30 июня составил 95,56 млрд руб. Ранее в правительстве рассматривали вариант ликвидации компании. Имущество «Роснано» могут передать в «Ростех» и «Росатом».

#НОВОСТИ

Компания «Роснано» предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.    

В «Роснано» считают банкротство неизбежным, если государство не примет решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

Объем требований кредиторов на конец первого полугодия 2023-го значительно превысил стоимость активов корпорации. Учитывая размер долгов, которые должны быть погашены до конца года, исполнение «Роснано» обязательств в полном объеме за счет собственных средств объективно невозможно, — говорится в отчете.  

Чистый долг «Роснано» на 30 июня составил 95,56 млрд руб. В декабре компания должна погасить биржевые облигации на 10 млрд руб.  

В случае непринятия акционером АО «Роснано» решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства, — предупредили в компании.  

Напомним, что «Роснано» руководил Анатолий Чубайс с 2008 по 2020 гг. В конце марта 2022 г. он уволился с должности спецпредставителя президента и уехал из страны. После этого проверки в компании показали наличие огромных финансовых дыр. В апреле 2022 г. руководитель «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании в 2010-2020 гг., когда ее возглавлял Анатолий Чубайс:

К концу 2020 г. долг «Роснано» составлял свыше 146 млрд руб., а расходы на обслуживание компании в 2020-2021 гг. достигли 126 млрд руб. Еще в 2016 г. ее обязательства превысили стоимость активов, стала очевидной имущественная недостаточность компании и проявились признаки несостоятельности (банкротства), —отмечал Сергей Куликов.

Из-за больших долгов и отсутствия перспективы развития компании в правительстве в конце 2022 г. начали обсуждать ликвидацию «Роснано». Министр финансов Антон Силуанов в обращении к Владимиру Путину написал, что не видит целесообразности поддерживать дееспособность госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях. «Ведомости» сообщали, что имущество «Роснано» может быть передано в другие профильные госкорпорации — «Ростех» и «Росатом». Однако окончательного решения тогда принято не было.  

Как сообщал DK.RU, в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в этом году Владимир Путин ранее так комментировал скорый отъезд Чубайса из страны и положение дел в «Роснано»:  

Мне показали фотографии, где он уже не Чубайс, а Моше Израилевич какой-то. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал? Может быть, это связано с тем, что идут сложные процессы в Роснано, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение.   

Автор: Екатерина Тарханова
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