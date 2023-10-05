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Итальянская Campari требует запретить импорт Aperol в Россию

Итальянская Campari требует запретить импорт Aperol в Россию
Иллюстрация: РИА Новости

Компания Campari настаивает, что не давала российскому дистрибьютору согласие на поставки, а бренд Aperol не включен в списки товаров, которые можно завозить по параллельному импорту.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием запретить местному дистрибьютору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под брендом Aperol, пишет «Коммерсант».

Campari в иске указала, что Aperol отсутствует в перечне брендов, которые доступны к параллельному импорту, а итальянская компания не давала дистрибьютору согласие на поставки.

По данным Росаккредитации, у «Мастер-Трейд» есть декларация на поставки Aperol. Также компания поставляет вина Trozo, Lamazi, виски Campbell Meyer & Company, водку Shaman’s и др. 

Президент таможенно-логистического брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская объяснила, как не включенный в параллельный импорт Aperol мог быть завезен в Россию без ведома итальянского производителя:  

Когда бренд внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), но не разрешен к параллельному импорту, таможня запрашивает разрешение правообладателя на выпуск товара. Если же тот молчит, то таможня может выпустить товар при отсутствии признаков контрафакта. Campari могла вовремя не ответить российской таможне, — объяснила эксперт.  

Напомним, что итальянская Campari Group объявила о приостановке инвестиций и сокращении бизнеса в РФ на фоне ситуации вокруг Украины, при этом резкого падения продаж в России не зафиксировано. С января по июль 2023 г. «Кампари Рус» ввезла в страну 3,12 млн л алкоголя против 3,58 млн л годом ранее. Выручка компании по итогам 2022 г. достигла 7,5 млрд руб. (+20,9% относительно 2021 г.), а чистая прибыль — 507,6 млн руб.   

Ранее DK.RU рассказывал, что американский производитель алкогольных напитков — компания Bacardi продолжила вести бизнес в России, несмотря на заявления о приостановке работы в РФ из-за ситуации вокруг Украины. 

Американская компания не только сохранила поставки алкоголя в Россию, но и увеличила выручку Bacardi Rus на 8,5% до 30 млрд руб. по итогам 2022 г. 

Автор: Екатерина Тарханова
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