Владимир Путин дал поручения по строительству Северо-Сибирской железной дороги

СевСиб свяжет Нижневартовск (ХМАО) — Белый Яр (Томская область) — Усть-Илимск (Иркутская область). Предполагается, что магистраль протяженностью 2,2 тыс. км сможет разгрузить Транссиб.

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали для развития промышленной зоны в Нижнем Приангарье, пишет РБК со ссылкой на поручение главы государства по итогам августовского совещания с членами правительства.

Поручение дано правительству РФ, правительству Кемеровской области, Российской академии наук и РЖД. Доклад о его исполнении должен быть направлен в Кремль до 1 марта 2024 г.

Идея строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (СевСиб) появилась в 50-е годы прошлого века. Стратегия предусматривала, что дорога свяжет Нижневартовск (ХМАО) — Белый Яр (Томская область) — Усть-Илимск (Иркутская область). Предполагалось, что магистраль протяженностью 2,2 тыс. км сможет разгрузить Транссиб. В 2008 г. проект дороги был включен в стратегию железнодорожного транспорта до 2030 г.

Помимо СевСиба президент поручил ускорить развитие инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и Западно-Сибирской железной дороги в рамках третьего этапа создания Восточного полигона.

В текущем году одобренные затраты на модернизацию БАМа и Транссиба составляют 250 млрд руб., из них 180–190 млрд руб.— это непосредственно строительно-монтажные работы. В 2024 г. объем затрат на Восточном полигоне достигнет рекордных 400 млрд руб., а бюджет собственно строительно-монтажных работ вырастет до 250 млрд руб.

Ранее, писал DK.RU, во время Восточного экономического форума президент заявлял, что модернизация БАМа и Транссиба продолжится: