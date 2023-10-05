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В Екатеринбурге появился музей советского детства

Антон Буценко
Антон Буценко. Иллюстрация: 66.RU

Теперь вы сможете не просто рассказать подрастающему поколению, как это было в вашем детстве, но и показать и даже поиграть теми самыми игрушками.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на Ленина, 50 открыли Музей советского детства, сообщает 66.RU. В новом учреждении гости смогут погрузиться в быт и жизнь СССР с точки зрения детей. Он станет филиалом Музея советского быта.

В Екатеринбурге появился музей советского детства 1

Здесь воссоздали школьный класс 70-х с деревянной партой, уголком пионерии и стенгазетами. Также есть магазин «Детский мир» с игрушками и одеждой разных лет советской эпохи.

В комнате подростка из конца 1980-х повесили постеры звезд и установили первую игровую приставку. Кроме этого, в музее можно увидеть советские игровые автоматы и услышать пионерские песни.

В Екатеринбурге появился музей советского детства 2

В музее постарались представить все, что кому-то может подарить нотку ностальгии или рассказать, как и чем в детстве жили их мамы или бабушки.

Кстати, все экспонаты музея интерактивны — их можно брать в руки, примерять, играть с ними.

В Екатеринбурге появился музей советского детства 3

Напомним, что за историей и ностальгией всегда можно сходить в Музей истории Екатеринбурга. В эксклюзивном интервью DK.RU его директор Игорь Пушкарев рассказал про музей и активности, которые в нем организуются для детей и взрослых.

Музей истории Екатеринбурга в этом смысле находится в мейнстриме современного музейного дела. Даже москвичи признают, что у них иммерсивные спектакли, например, появились позже, чем здесь.

Работа музея Екатеринбурга уже много лет направлена не только на экспонирование предметов, но и на взаимодействие со зрителем. Это делает его популярным и позволяет заработать, хоть и немного.

Источник фото: 66.RU, автор Антон Буценко

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Автор: Татьяна Юстус
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