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Гостиницу «Большой Урал» превратят в многофункциональный общественный центр

Гостиницу «Большой Урал» превратят в многофункциональный общественный центр
Иллюстрация: УралИнформБюро

Работами займется компания Prinzip. Заметно обветшавшее здание постройки 30-х годов прошлого века является памятником архитектуры федерального значения.

#ИСТОРИЯ#НОВОСТИ

Уральский девелопер Prinzip займется восстановлением конструктивистской гостиницы «Большой Урал» в центре Екатеринбурга. Об этом сегодня на форуме 100+ TechnoBuild рассказал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину глава строительной компании Геннадий Черных. Он подчеркнул, что в Екатеринбурге большая коллекция архитектурного авангарда, но здания обветшали.

Мы хотим сделать авангард-центр «Большой Урал» — многофункциональный общественный центр, — пояснил Черных.

Ирек Файзуллин в ответ рассказал, что знает о гостинице «Большой Урал» и в советское время даже останавливался в ней.

Гостиница была построена в начале 30-х годов XX века по проекту свердловских архитекторов Владимира Смирнова и Сергея Захарова. В начале 40-х годов прошлого века ее внешний вид был изменен, фасад по проекту Рейшера Моисея был преобразовали с применением элементов неоклассики. В годы Великой Отечественной войны в гостинице располагались эвакуированные мастерские нескольких московских архитекторов, труппа МХАТа с семьями, артистов театра оперы и балета им. Кирова.

В 1974 г постановлением Совета Министров РСФСР здание гостиницы было взято под государственную охрану в качестве памятника архитектуры федерального значения. В 2000 – 2015 гг. в здании гостиницы в помещении бывшего ресторана располагался Минералогический музей. В 2017 г. гостиница «Большой Урал» впервые прошла классификационные процедуры, получив две звезды.

Напомним, минувшей весной стало известно, что в Екатеринбурге до конца года должны стартовать работы по реконструкции еще одной знаковой для города гостиницы, «Исеть». 

В этом году мы планируем в уставной капитал юридического лица внести два объекта и наконец-то приступить к реконструкции гостиницы «Исеть». Усадьба «А. Печенкина и К» также будет участвовать в уставном капитале нового юридического лица, — заявлял заместитель губернатора Свердловской области, региональный министр по управлению государственным имуществом (МУГИСО) Алексей Кузнецов.

Реконструкция гостиницы, признанной памятником конструктивизма, напомним, должна завершиться к 2028 г.

Также на DK.RU: В Екатеринбурге не могут найти подрядчика для реконструкции усадьбы

Автор: Александра Клименко
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