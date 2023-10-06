Все в офис? Почему сотрудники уходят с удаленки и кто продолжает работать дистанционно

Как и почему работники России вновь выходят в офисы? Кто выбирает дистанционный или гибридный формат сотрудничества в 2023 г., рассказывают эксперты.

Все больше компаний в России переходит от дистанционного и гибридного (смешанного) видов занятости в пользу офиса. По данным компании «Авито Работа», в начале осени 2023 г. общее число вакансий с дистанционным форматом работы сократилось на 46% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее сокращение предложений произошло в банковском секторе, сфере бухгалтерии, рекламы и PR, а также в IT и администрировании. Что побуждает сотрудников вернуться в офис и почему многие рассматривают для себя только удаленную работу, предпочитая преимущества дистанционного сотрудничества, DK.RU рассказали эксперты.

Ожидания и реальность: удаленка не прижилась

Принято считать, что удаленный формат работы появился вместе с пандемией Covid-19, но это совсем не так, отмечает предприниматель Татьяна Кныжова, руководитель консалтинговой компании «Титул» в Санкт-Петербурге, чьи сотрудники трудятся в офисе.

Формат удаленной работы начал развиваться еще в 2013 г., и причины его появления были разными на Западе и в России. Если в первом случае свое влияние оказала плохая транспортная доступность, то во втором большую роль сыграли экономические факторы, необходимость снижать издержки.

— В 2020 г. дистанционная работа перестала быть одним из вариантов выбора и сотрудники массово перешли на «удаленку». По данным ВЦИОМ, за время пандемии в России число работающих удаленно выросло в восемь раз. Как показывали опросы, только 36% респондентов, перешедших на дистанционную работу, оценивали свой опыт положительно. Еще 60% давали отрицательную оценку, остальные — нейтральную, — подчеркивает эксперт.

Во многом это связано со стихийностью введения удаленки. В малых и средних компаниях не были выстроены бизнес-процессы и просчитаны ключевые показатели эффективности, все приходилось делать с нуля. Сыграла свою роль неразработанная система мотивации — отсутствие поощрений, элемента признания со стороны руководства, команды. Положение усугубляло возможное снижение зарплаты, которое компании могли объяснять уменьшением затрат на дорогу, обеды на работе, расходы на обучение. Вынужденная удаленка стала для сотрудников не возможностью, а ограничением.

Еще одним фактором явился разрыв социальных связей, бытовой дискомфорт при работе из дома. Не всегда в условиях отдельной квартиры можно организовать удобное рабочее место, без постоянного отвлечения на домашние дела. Неумение концентрироваться, оперативно влиять на перестройку клиентской базы и планировать рабочие процессы также можно отнести к разряду негативных моментов.

Только с 1 января 2021 г. вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ об удаленной работе, которые закрепили понятие «дистанционная (удаленная) работа». В частности, трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может быть предусмотрено выполнение трудовых функций на дистанционной основе. При этом дистанционный формат работы не может быть основанием для снижения заработной платы.

Со временем работодателям и сотрудникам стало понятно, что удаленная работа не всегда может быть выходом по целому ряду причин, — поясняет Татьяна Кныжова.

Эпидемия «тихого увольнения»

— Еще в конце 2022 г. в соцсетях вирусным стало видео о не самом активном поведении на рабочем месте. Впоследствии даже появился новый тренд, получивший название «тихое увольнение». В таких случаях сотрудники слабо вовлечены в рабочий процесс, выполняют определенный минимум задач и не проявляют инициативу.

Как показало исследование агентства Gallup, в 2022 г. доля вовлеченных в работу людей сократилось с 36% до 32%. Если в офисе проще отследить выполнение задач, то на удаленке не всегда понятно, где и чем занимается конкретный сотрудник. Люди могут совмещать несколько работ, выполнять определенные задания формально или не предоставлять отчеты по окончании дня. Все это снижает продуктивность и в целом негативно сказывается на коллективе.

Проблемы у релокантов

— В 2022 г. население России, по данным Росстата, сократилось более чем на 500 тыс. человек. Часть из них составили релоканты. Сегодня сотрудники, которые продолжают работать в российских компаниях из-за рубежа, сталкиваются с различными проблемами.

После непрерывного пребывания за рубежом в течение 183 дней в году работник теряет статус налогового резидента в России. С этого момента налог на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличивается с обычных 13% до 30%.

Введение санкций в 2022 г. усложнило систему международных расчетов, что может привести к нерегулярным выплатам и их задержке. В связи с этим некоторые компании вынуждены повышать оплату сотрудникам, чтобы компенсировать их потери. Работодатель при этом теряет не только разницу в налогах, но и страховые взносы.

При организованной релокации именно наниматель берет на себя обязанности по размещению и обустройству сотрудника в новой стране. Если переезжают топовые менеджеры, а линейные работники остаются в России, это почти всегда ведет к ухудшению связей внутри команды.

Новым вызовом для дистанционных сотрудников могут стать поправки, которые вступят в силу с 1 января 2024 г. Согласно Федеральному закону от 31.07.2023 № 389-ФЗ, меняется порядок уплаты НДФЛ для релоцированных работников.

Теперь доходы удаленщиков будут считаться доходами от источников в РФ, если работодатель — российская организация (за исключением ее обособленного подразделения за рубежом) или обособленное подразделение иностранной организации, зарегистрированное в РФ. Независимо от налогового статуса дистанционного работника (резидент/нерезидент) подоходный налог будет исчисляться по «резидентским» ставкам: 13% с доходов, не достигших за год 5 млн руб., и 15% с доходов, превысивших эту сумму.

Но работникам-удаленщикам повезло далеко не всем. Те работники-нерезиденты, у кого в договоре местом работы указана Россия, но сами они уехали за границу, немного сэкономят на подоходном налоге. Для них вместо 30% ставка НДФЛ будет 13%. А у тех, кто и работает из-за рубежа, и местом работы в договоре указана другая страна, доходы будут облагаться дважды: и российским НДФЛ, и налогом в стране пребывания.

Важный момент, который стоит отметить особо. Согласно закону, работник не обязан оповещать о смене своего статуса работодателя или налоговые органы. Работодатель имеет право прописать в трудовом договоре специальный пункт, который обяжет сотрудника уведомлять о смене своего резидентства.

С 1 сентября 2023 г. устанавливается предельный не облагаемый налогами размер компенсаций дистанционным работникам (амортизация личного имущества, расходы на электроэнергию, коммунальные расходы в удаленном офисе) — всего 35 рублей в день. Ранее работодатель мог самостоятельно устанавливать размер компенсации.

Специфика деятельности в бухгалтерском бизнесе

Татьяна Кныжова на примере возглавляемой ею консалтинговой компании, занимающейся налоговым консультированием и ведущей бухгалтерию на аутсорсинге, отмечает, что большой объем документации, регулярные изменения в законодательстве требуют контроля со стороны эксперта и постоянного присутствия в офисе.

Услуги налогового консультирования на базе абонентского обслуживания включают в себя создание проектов налоговой оптимизации, разработку модели налогового поведения. Это длительные процессы, работа с огромным массивом актуальной информации, учетными базами. От сотрудников в таком случае просто необходимо полное погружение в задачу, общение и обмен опытом с командой, соблюдение конфиденциальности.

Бухгалтерская деятельность связана с ведением документации и отчетности в различных программах с ограниченным доступом. К примеру, в систему 1С:Бухгалтерия, «Главбух», программы проверки контрагентов можно войти только по защищенному логину и паролю — в домашних условиях или в удаленном офисе это не всегда возможно.

В сфере немаловажен и человеческий фактор. Клиенты, которые отдают на аутсорс свою отчетность, первичную документацию, обычно заинтересованы, чтобы все данные хранились в одном месте. Потому нельзя допустить, чтобы к закрытым данным был доступ у членов семьи работника, случайных знакомых. В офисе обеспечить такую защиту проще.

Бухгалтеры и налоговые консультанты обладают разной компетенцией, работают в различных нишах. При замене или ротации кадров в компании более опытный сотрудник может взять на себя часть нагрузки и помочь коллеге погрузиться в контекст задачи. Это невозможно без постоянного обмена экспертизой, живого общения в неформальной обстановке.

Преимущества дистанционной работы

Руководитель PR-агентства TAM.PR Анна Татарова, сотрудники которого находятся на удаленке в разных городах России и СНГ, рассказала о ключевых факторах, которые влияют на выбор дистанционной работы в 2023 г.:

— Тема лояльности и вовлеченности персонала является одной из важнейших на современном рынке труда. Как показал опрос HeadHunter, проведенный в 2022 г., 61% сотрудников готов сменить место работы только из-за предложения более высокой оплаты труда. Многие лишь формально заинтересованы в своей работе и могут уйти в другую компанию и вовсе сменить страну ради лучших условий.

Возможность путешествовать, свобода перемещения, простота организации рабочего места и низкий порог вхождения в большинство онлайн-профессий привлекают сотрудников, которые выбирают дистанционный формат. С 2020 г., когда удаленка стала трендом, сформировался портрет работника, выбирающего такую деятельность:

Основные отрасли, где используется удаленный формат, — сфера IT, услуги, образование и творческая индустрия. В этих областях человеку легче организовать новое рабочее место, в том числе без привязки к конкретной стране.

На дистанционную работу изначально ориентируются так называемые зумеры, рожденные после 2000-2001 гг. Их характеризуют как людей, которые больше интересуются социальными вопросами, ценят личную свободу и финансовую независимость.

Молодые родители, люди с инвалидностью, из отдаленных сельских поселений или моногородов часто видят в дистанционной работе единственную альтернативу офисной работе с фиксированной оплатой и строгим распорядком дня.

В 2022 г. появился тренд на релокацию сотрудников в другие страны. Согласно исследованию рынка IT, проведенному в сентябре 2022 г. HR-холдингом Ventra, 19% руководителей компаний отметили, что релоцировали часть команды или весь коллектив. Среди сотрудников 25% респондентов ответили, что планируют переезд за рубеж в настоящее время (на момент проведения опроса).

Фриланс — не равно удаленка

— Необходимо разделять понятия удаленной или дистанционной работы и фриланса. В первом случае сотрудник официально оформлен в штат, имеет социальные гарантии, фиксированную зарплату и премию, должен присутствовать на рабочем месте в установленное время.

Фрилансер планирует загрузку самостоятельно, ищет проекты, взаимодействует с заказчиками напрямую. За удаленного сотрудника налоги оплачивает его работодатель, фрилансер оформлен как ИП или самозанятый и несет налоговую нагрузку сам.

Оплата труда проходит на карту или электронными деньгами. В условиях международных санкций, когда международные переводы ограничены, для работы с дистанционными сотрудниками, вне зависимости от способа оформления, используются системы денежных переводов типа «Золотая корона» или «Юнистрим». Также возможно использование корреспондентских счетов, трансграничных переводов. В Беларусь и некоторые другие государства СНГ переводить деньги можно через приложение на карты системы «Мир».

Специфика деятельности в сфере PR

Как отмечает Анна Татарова, работа команды в PR-агентстве со дня основания проходит в дистанционном формате. Главное правило — четкое планирование задач и обсуждение результатов на регулярных планерках.

— Планерки выполняют важную роль и позволяют акцентировать внимание на новых и текущих проектах, чтобы они не выпадали из зоны внимания команды. Весь документооборот ведется в электронном формате. Задачи и промежуточные итоги фиксируются в облачных хранилищах с совместным доступом:

работа с текстовыми файлами, таблицами, презентациями и иллюстрациями происходит в Google Docs;

видеозвонки с клиентами и командой — в Zoom, используется безлимитная версия с возможностью записи;

чаты, рабочие переписки проводятся в Telegram.

Структурирование команды, выделение отделов (менеджеры по продажам, пиарщики, копирайтеры), позволяют разделить зоны ответственности и адекватно отследить динамику рабочего процесса.

Уровень оплаты в агентстве напрямую зависит от объема и качества проделанной работы, при этом нет привязки к конкретному количеству рабочих часов. Каждый человек в команде может самостоятельно определять свою нагрузку и брать столько проектов, сколько считает нужным.

Экономия на текущих расходах без необходимости снимать офис, закупать оборудование, материалы позволяет команде вкладывать ресурсы в развитие и продвижение в соцсетях. Таким образом, выбор формата работы в текущих условиях во многом продиктован личными мотивами сотрудника, его компетенциями. Важную роль играет и сфера деятельности, и законодательные поправки для дистанционных работников, которые вступят в силу в 2024 г.

Ранее на DK.RU: Как изменится рынок труда в конце 2023 г. — Алена Владимирская