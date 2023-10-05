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Личному киллеру Павла Федулева смягчили наказание

Личному киллеру Павла Федулева смягчили наказание
Иллюстрация: ru.freepik.com

Виталия Пильщикова из колонии направят на принудительные работы в исправительный центр на 4 года 4 месяца.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу, заменив «личному киллеру уральского рейдера Павла Федулева» Виталию Пильщикову 4 года 4 месяца неотбытого в колонии наказания на принудительные работы на тот же срок с удержанием 15% зарплаты в пользу государства, сообщает «Ъ-Урал».

Виталий Пильщиков должен самостоятельно проследовать в исправительный центр. При этом срок его наказания будет исчисляться со дня прибытия.

Напомним, 14 июня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Виталия Пильщикова о смягчении наказания. Защита осужденного не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

В феврале 2012 г. Виталий Пильщиков был осужден на 24 года и 10 месяцев со штрафом 1 млн руб. за убийства предпринимателей, охранника, милиционера, а также за незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Из колонии он должен был освободиться в феврале 2028 г.

Сам Павел Федулев осужден на 20 лет за организацию захватов предприятий и заказных убийств. Он уже пытался выйти из колонии в 2019 г. В 2020 г. просил суд изменить ему наказание.

Напомним, Павла Федулева чуть не осудили на пожизненный срок. На момент рассмотрения в 2011 г. его уголовное дело составляло 138 томов. Тогда, уже находясь в местах лишения свободы за организацию захвата рынка «Оборонснабсбыт» в 2003 г., олигарх стал фигурантом нового дела: его обвинили в организации преступного сообщества, мошенничестве и рейдерских захватах, ущерб от которых оценен в 900 млн руб., а также убийстве как минимум семи человек.

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Автор: Татьяна Юстус
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