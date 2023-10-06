Искусственный ажиотаж. Цены на такси в отдельных регионах выросли на 44%

По словам экспертов, в сентябре цены увеличивались на фоне нового закона и из-за сезонности. В дальнейшем стоимость услуг такси будет расти примерно на уровне инфляции.

Рост цен на услуги такси в отдельных регионах России достигает 44%, пишет РБК. Цены выросли в половине регионов, в 45% стоимость услуг такси осталась без изменений, а в 5% — снизились, об этом рассказал замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко на форуме TAXI-2023 в Сочи. Он считает, что основной причиной увеличения цен стала недостаточная подготовка регионов к реализации закона о такси:

Это значит, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся. Также причинами отрицательной динамики являются искусственный ажиотаж, связанный с новым законом, рост стоимости расходных материалов и санкционное давление.

Замначальника отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Ирина Саукова добавила, что к концу года стоимость проезда на такси в России увеличится на 10%.

В сентябре цены росли не на фоне нового закона, а в том числе из-за сезонности. В дальнейшем стоимость услуг такси будет расти примерно на уровне инфляции, но роль сыграют также новая регуляторика и затраты, которые она несет для участников рынка.

Негативную роль, по словам экспертов, также сыграет необходимость покупать дорогостоящую страховку. Как рассказывал DK.RU, закон обязывает водителей такси иметь ОСАГО по тарифу для перевозчиков. Такой страховой полис стоит в 10-12 раз дороже стандартного автострахования.

В пресс-службе Минтранса при этом сообщили, что в большинстве регионов цены не изменились:

В некоторых субъектах наблюдался небольшой рост от 1 до 5%, что является следствием начала учебного года и возвращением населения из отпусков. Вместе с тем Минтранс совместно с региональными властями, ФАС и перевозчиками проанализирует ситуацию с ценами на такси в отдельных регионах.

Ранее DK.RU рассказывал, что цены на такси в России достигли максимума за 10 лет. Только за последний год стоимость поездок выросла примерно на 25% в регионах и на 40% в Москве.

По данным «Чек Индекса», средний чек на такси в России с 1 по 7 сентября составил 451 руб., что на 6% выше уровня прошлого года. В Москве средняя стоимость такси выросла на 14%, до 785 руб.