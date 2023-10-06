Роспотребнадзор настаивает на возобновлении проверок бизнеса

Из-за действия моратория ведомство не может реагировать на жалобы потребителей и наказывать виновных. Ранее за возобновление проверок бизнеса выступал глава МЧС РФ.

Роспотребнадзор выступает за возвращение проверок бизнеса в том случае, если потребители начали массово жаловаться на предприятие, пишут «Известия».

В ведомстве отмечают, что с 2013 по 2022 гг. служба выявила более 56 тыс. нарушений по ст. 16 «Недопустимые условия договора, ущемляющие права покупателей», из них 15 тыс. — в розничной торговле, а 9,5 тыс. — в финансовых услугах. Ни по одному из этих случаев бизнес не понес наказания из-за действующего моратория.

В документах Роспотребнадзора говорится, что практически каждый второй договор, который проанализировала служба, содержал условия, ущемляющие права потребителей. В частности, компании учитывали в них платные услуги без согласия потребителя, прописывали возможность для бизнеса в одностороннем порядке отказаться и расторгнуть соглашения и др.

Весной 2022 г. правительство изменило регулирование — ввело мораторий на проверки бизнеса. Это фактически приостановило контроль и надзор в области защиты прав потребителей, — указано в документах службы.

Роспотребнадзор отмечает, что потребителям не нравится, что нарушителей не наказывают.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов объяснил, что в период действия моратория проверки бизнеса возможны только в том случае, если есть индикаторы риска:

До недавнего времени для Роспотребнадзора был утвержден только один индикатор риска, он связан с обнаружением признаков контрафакта, его практически не применяют. Сейчас добавили несколько новых оснований, которые связаны с маркировкой. Это неплохой прогресс, но идентификацией товаров охвачены не все виды продукции — это оставляет серьезное поле для злоупотреблений.

В Минэкономразвития полагают, что массовые жалобы потребителей могут стать еще одним индикатором для проверки бизнеса и его выездного контроля.

Как рассказывал DK.RU, о возобновлении регулярных проверок бизнеса ранее выступал глава МЧС РФ Александр Куренков:

Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся, — считает министр.

Владимир Путин при этом уверен, что проверки бизнеса должны проходить только в том случае, если он связан с высокими рисками причинения вреда человеку и окружающей среде:

Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, его вообще не должны проверять — ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий, — говорил президент.

Он отметил, что в России значительно снизилось число проверок бизнеса. В 2022 г. было 339 000 проверочных мероприятий, что на 20% меньше, чем в ковидном 2020 г., и почти в пять раз меньше, чем в 2019 г.

Напомним, что в России до конца 2023 г. действует мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей. При этом плановые проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.