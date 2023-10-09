«У нас рабочий фестиваль, без красной дорожки». Как киношколы мира соревнуются на Урале

Практически все страны в разные времена были представлены на екатеринбургском фестивале кино. В этом году участников меньше, но будут все части света — и Азия, и Европа. Что же им так нравится у нас?

«Кинопроба» — международный фестиваль киношкол. В этом году он проходит в Екатеринбурге с 1 по 5 декабря в двадцатый раз. Фестиваль — это шанс заявить о себе для начинающих режиссеров и аниматоров России и представителей международного киносообщества.

Дело в том, что фестиваль проводится специально для учащихся и выпускников киношкол. В этом смысле у него нет конкурентов и аналогов. Особенность уральского фестиваля еще и в том, что он одновременно является практикумом. Здесь не только выбирают лучших, но и учат желающих. Для этого в Екатеринбург приезжают известные режиссеры, операторы, мультипликаторы, представители других кинопрофессий.

Организаторы фестиваля, как правило, сами приглашают и привозят в Екатеринбург участников — оплачивают билеты, проживание и питание. С десятого года существования «Кинопроба» стала известным в России за ее пределами брендом — представители школ со всего мира часто сами находят возможность и средства попасть на фестиваль. Да и бюджет фестиваля вырос, можно сказать, в 10 раз. Так что со временем гостей становилось все больше.

Гостями фестиваля за 19 лет его работы были многие знаменитости, например, британский художник-мультипликатор, один из создателей легендарной студии Aardman Animation Дэвид Спрокстон (его самые популярные мультфильмы: «Барашек Шон», «Уолес и Громит: выбрить наголо», «Коротышка Рекс»), нидерландский режиссер Йос Стеллинг («Девушка и смерть», «Душка»), австрийский режиссер Ульрих Зайдль, обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, Золотого льва Венецианского кинофестиваля, Золотого медведя Берлинского кинофестиваля (известен по фильмам «Рай: Вера», «Рай: Любовь», «Рай: Надежда»). Три раза посмотреть на новое поколение режиссеров приезжал Андрей Звягинцев.

Фестиваль родился в Доме Кино, у истоков стояло Уральское отделение Союза Кинематографистов РФ, Уральский архитектурный институт (УрГАХУ), кинокомпания «А-фильм». Сначала «Кинопроба» носила статус анимационного фестиваля, но постепенно в программу включили конкурсы документального и игрового кино.

Фестиваль зарекомендовал себя как «кузница кадров» для российской киноиндустрии, стал стартовой площадкой для некоторых ныне известных режиссеров, мультипликаторов и операторов.

Лилия Немченко, директор фестиваля, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, доцент УрФУ, в беседе с DK.RU показала его ретроспективу и рассказала, кто приедет на фестиваль в этом году.

Почему фестиваль «Кинопроба» может претендовать на уникальность?

— Наш фестиваль, как и любой кинофестиваль, — это единственный способ заявить о себе выпускникам киношкол, поскольку в России короткометражные фильмы в широкий прокат практически не выходят. По сути, короткий метр — это фестивальное кино. Исключение составляли выпуски альманаха «Русское краткое» в 2018 г. В России игровые дебюты попадают в программу калининградского фестиваля «Короче», есть фестиваль «Святая Анна», фестиваль ПитерКит в Санкт-Петербурге, студенческие программы на многих больших фестивалях, но мы — единственный фестиваль, где представлены дебютные короткие ленты игровые, документальные и анимационные.

Также мы единственный фестиваль, который проводит конкурс анимационных проектов. Весь второй этаж Дома кино предоставляется студентам УрГАХУ и их раскадровкам будущих фильмов. То, что здесь вы увидите в раскадровках, на следующем фестивале станет фильмом. И за этим процессом очень интересно наблюдать.

«Кинопроба» одна из немногих, кто дает рецензии на каждый конкурсный фильм. И уже пять лет проводит киноконференции, результатом которых становятся книги. Такого тоже ни на одном фестивале нет.

Что будет на фестивале нового в этом году — для участников и для простых обывателей?

— Кроме короткометражных фильмов конкурсантов, мы покажем и длинный метр. Это фильмы мастеров. Один из них — «Лиссабон» Светланы Филипповой, известного московского режиссера анимационного кино. Это ее игровой дебют, снятый в Екатеринбурге на студии «29 февраля». Фильмом открытия фестиваля будет «Блондинка» Павла Мирзоева. 30 ноября он выходит в прокат в российских кинотеатрах, но у нас 1 декабря он пройдет бесплатно. К нам приедут исполнительница главной роли актриса Дарья Жовнер и режиссер Павел Мирзоев, который останется судить игровой короткий метр. Более подробная информация появится на нашем сайте и в социальных сетях после 10 ноября.

В этом году к нам снова приезжают «Смешарики». Началась наша дружба 15 лет назад, они приезжали на 5-ю «Кинопробу». Сегодня и им, и нам 20 лет. Мы ждем Дениса Чернова — это главный идеолог и автор идеи данного сериала. Они приезжают к нам и с фильмами, и с разговорами, детальная программа сейчас обсуждается.

Традиционно каждый год в рамках фестиваля мы проводим выставку. В этом году будет выставка картин Сергея Дрейдена, прекрасного актера («Русский ковчег», «Сумасшедшая помощь», «Фонтан»), который был гостем одной из «Кинопроб».

Название выставки: «Моя жизнь в картинках»

С чем идут молодые режиссеры на фестиваль, какие смыслы несут в своих фильмах, меняются ли как-то сюжеты и идейная составляющая их работ с течением времени?

— Фестиваль показал нам: меняется контекст кино, меняется геополитика, а фильмы, в общем и целом, всегда про одно — про жизнь, смерть и любовь. В коротком метре очень много комических фильмов. А в документальном кино чаще стала подниматься тема стариков.

В кино находят отражение такие маркеры времени, как локдауны, служба доставки, общение человека с автоответчиком — «наш разговор очень важен для вас». Это все было не всегда, но стало частью нашего мира.

Надо понимать, что студенческое кино — это часто учебные задания. Поэтому здесь много литературных экранизаций. Кстати говоря, в западных киношколах экранизации встречаются крайне редко, то есть это, похоже, только наше явление.

Кроме конкурсной программы, есть офф-программа. Что в нее входит?

— «Кинопроба» был придуман как фестиваль-практикум с огромным количеством мастер-классов, воркшопов, он таким и остается.

Офф-программа у нас очень дифференцированная. Но поскольку это фестиваль-практикум киношкол и дебютного кино, то ставка делается на начинающих. На фестивале у нас все либо работают, либо учатся. У нас вообще очень рабочий фестиваль — без красной дорожки.

Все мастер-классы на фестивале тематически всегда привязаны к основным профессиям — режиссер, актер, оператор, мультипликатор и так далее. В прошлом году у нас мастером был Сергей Астахов, оператор Алексея Балабанова. Образно говоря, люди готовы были висеть на люстрах, чтобы его послушать.

Мы ежегодно проводим продолжительные воркшопы для детей. Например, они в течение четырех дней сами делают мультфильм. Некоторые мастера берут в работу детей от пяти лет. На последний доковидный фестиваль к нам приезжала Радостина Нейкова, болгарский аниматор, доктор наук в Институте искусствоведения при Болгарской академии наук. Она дала детям задание принести семейные фотографии и сделать с ними истории, их смонтировали, и на закрытии эти детки с родителями, бабушками и дедушками смотрели на себя на большом экране.

На одном из таких воркшопов для документального кино мы успели задокументировать Виталия Воловича. Тогда ему было 87 лет, через три года его не стало. То есть мы делаем такие вот совершенно «нестыдные» вещи.

Есть на фестивале и такая рубрика — «Юбилеи». В этом году 100 лет Леониду Гайдаю, и мы покажем одну из первых его лент «Жених с того света», а также картину российского режиссера, сценариста и писателя Евгения Цымбала «Леонид Гайдай: от смешного — до великого».

А могут ли на офф-программу прийти все желающие?

— Да, фестиваль открыт для всех. Буквально любой человек может прийти посмотреть кино или посетить любые мастер-классы, кроме узкоспециализированных — они закрытые.

Режиссер Сергей Астахов и Ольга Михайлова, художник по костюмам (Ленфильм)

Фестиваль имеет статус международного, какой у него охват стран в ретроспективе и сейчас?

— Мы сохранили международный статус. По правилам, для этого нужны представители иностранных государств в жюри и среди участников. И у нас они будут. До 10 октября мы принимаем заявки на участие в конкурсной программе. Не все смогут приехать, но многие участники присылают свои работы на конкурс и при этом лично не присутствуют.

В жюри будет турецкий профессор анимации, ректор вуза из Алма-Аты. Вообще, Центральная Азия ежегодно представлена на фестивале, ведь ее киношколы всегда были высокого уровня. А казахи вообще переплюнули всех — они вышли в Европу. Кстати, в этом году мы посмотрим еще и таджикскую программу, что для нас ново.

Лилия Немченко, Владимир Макеранец (президент фестиваля и председатель Свердловской организации союза кинематографистов), режиссер Талгат Тайшаров

Раньше на фестивале были представители практически всех стран мира, где есть киношколы. Проще назвать те, которые не участвовали. Зимбабве вот не помню. Из наиболее отдаленных — США, Австралия, Куба.

Директор австралийской киношколы нашел нас сам, сам нашел средства на билет, и на фестиваль приехала его ученица из Норвегии. Вообще с какого-то момента, наверное, с десятого года существования, фестиваль стал работать сам на себя. Люди сами стали выходить с нами на связь.

Очень много трогательных историй, когда люди приезжали вопреки всему. Например, наш участник из Ирана успел заявиться, но вскоре у него «отрубили» интернет. И чтобы он к нам попал, мы держали связь буквально телетайпом и голубиной почтой.

В этом году у нас есть заявки из Европы. Это Франция, Англия, Сербия. Если мы отберем их фильмы в конкурсную программу, то покажем онлайн. Но если мы зададимся целью привести их сюда, у нас просто рухнет бюджет — билеты невыносимо дорогие.

Режиссер Алексей Федорченко, онлайн-трансляция

Как вы заманивали на Урал известных европейских режиссеров?

— Несколько лет назад у нас был один из самых крутых европейских режиссеров Ульрих Зайдль. Я его буквально добивалась три года. Чтобы с ним познакомиться, специально летала в Москву на презентацию его книги. На первые два приглашения он ответил вежливым отказом. И вот мне шепнули, что он интересуется старыми заводами, любит промышленную архитектуру. Он не «левак», но большой критик сытого буржуазного мира.

Я написала ему, что у нас есть возможность посмотреть металлургические предприятия 19 века, и он приехал. Мы возили его в Полевской, в «Северскую домну». Он не согласился останавливаться в современном отеле и для него мы искали самую старую гостиницу в Екатеринбурге. Нам тогда говорили: «Поселите его в «Большом Урале», он все равно пустой». Он очень хотел попробовать уральскую кухню, но тогда мы ее не нашли. В итоге его поселили в гостинице «Центральная».

Как финансируется фестиваль? Где вы находите деньги?

— В 2018 г. мы получили первый серьезный грант от Фонда президентских грантов. Тогда мы смогли привезти участников отовсюду — всех, кто захотел приехать. До этого мы влачили очень нищенское существование. Три четверти бюджета было волонтерской помощью. Я сравниваю фестивали, бюджет которых был 750 тыс. руб. и 7 млн руб. По сути, меняется количество участников и количество рекламы, а все остальное — неизменно. Наши гости, мастера никогда не просили баснословных гонораров.

Где можно посмотреть фестивальное кино, кроме фестиваля?

— Все лето на разных городских площадках показывали наши фильмы, в том числе на «Коляда-Plays», в парке Маяковского, на площадке Tele-2 ГЦСИ, на фестивале «Кинотеатрум» около «Космоса».

Мы выкладываем фильмы в интернете, когда авторы разрешают. Сейчас в интернете можно найти многие фильмы-победители. Спасибо ковиду — мы начали делать онлайн-трансляции. Все фильмы фестиваля можно смотреть онлайн в течение пяти фестивальных дней (опять-таки по разрешению авторов).

Какую роль фестиваль сыграл в позиционировании Екатеринбурга, в его узнаваемости?

— Тут больше можно говорить об уральской школе анимации, которая как раз известна во всем мире. Это бренд. Круг людей, которые смотрят фестивальное кино, конечно ограничен, но внутри него все знают нашу школу.

Один из ведущих российских аниматоров — Лиза Скворцова — сейчас очень успешна и в этом году будет в жюри. Свою первую награду за дипломный фильм она получила здесь в 2006 г. Зоя Киреева тоже известна, она тоже наша. Ее фильм «Девочка дура» обошел все известные фестивали, в том числе был представлен на самом большом европейском фестивале анимации в Анси.

Еще в нашем городе есть замечательная кинокомпания «Светлые истории». Ее основатели тоже прошли через «Кинопробу».

Именно в анимации видно мощное продвижение. Про игровое кино я такого не могу сказать. В игровом кино вообще много шлака: сюжеты высасываются из пальца и не имеют отношения к реальности.

В одном из интервью вы сказали, что «крепкого и серьезного массового кинематографа в нашей стране нет. Он появится только в том случае, если появится средний класс». Почему?

— Основной заказчик кино — зритель. Если сравнивать с периодом СССР, то тогда люди жили общими ценностями и смыслами. На сегодняшний день в обществе есть совершенно четкое и серьезное расслоение — общество атомизировано в плане смыслов и ценностей. Говорить «российский народ», объединяя всех, бессмысленно, настолько он разный. Поэтому и кино, которое бы объединяло людей, нет. И пока у нас не появится среднего класса, его не будет.

В последнее время в России появилось очень много кинофестивалей, как это отразится на индустрии в целом, может, будут улучшения?

— Кинофестивалей в России тьма тьмущая, все объехать невозможно, многие проходят в одно и то же время. И каких только нет! Их создатели изгаляются над темами и над смыслами. Каждый регион подчеркивает свою аутентичность. В том числе на Урале есть такая тенденция. Хотя я уже говорила, что уральской аутентичности как таковой в кино нет. Чем закончится эта вакханалия фестивалей, представить сложно.

Фестиваль «Кинопроба» состоится с 1 по 5 декабря 2023 г. на площадке Дома кино и Ельцин Центра. Вход на мероприятия «Кинопробы» — свободный.

Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Росмолодежи.

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