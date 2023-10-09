Крупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИК

Ранее Гордеев покинул пост генерального директора, а в августе 2023 г. из числа акционеров ПИКа вышел банк ВТБ. Эксперты полагают, что компанию могут продать окологосударственному предпринимателю.

Бизнесмен Сергей Гордеев продал 20% акций крупнейшего российского застройщика — ГК ПИК, сообщили в компании. Таким образом, предприниматель потерял право управления контрольным пакетом акций и снизил свою долю с 52,49 до 32,49%.

Из раскрытия информации следует, что 20% акций застройщика получил закрытый паевой инвестиционный фонд «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость «Фонд № 1» под управлением АО «Центральная трастовая компания» (ЦТК). Участники фонда не раскрываются.

Как следует из сообщения ПИКа, Гордеев владеет акциями строительной компании через структуры ООО «Пик+» (Москва), ООО «Ледамен» (Калининград), HREF Foundation (Лихтенштейн), и кипрские компании Letiosa Holding Limited и Siridica Limited.

Как пишут «Известия», ПИК является крупнейшим девелопером России. В его портфеле более 5 млн кв. м жилья, которое строится в 14 регионах РФ. Рыночная стоимость компании, согласно данным Мосбиржи, по состоянию на 6 октября составляла 481,1 млрд руб. Сергей Гордеев мог выручить за 20% акций до 96,2 млрд руб.

Собеседники издания считают, что 20% акций могли быть проданы стратегическому инвестору за 45–75 млрд руб. Покупателем при этом может выступать крупный кредитор группы или застройщик. Выгода нового акционера может заключаться в покупке крупными пакетами, но по низкой оценке.

Кандидат экономических наук Андрей Бархота полагает, что закрытые паевые инвестиционные фонды обычно используют как способ структурировать долевые ценные бумаги в условиях нестабильности или угрозы для актива:

Это означает продажу 1/5 компании стратегическому инвестору, который пока не хотел бы раскрывать себя. Продажа 20% акций публичной ПИК на бирже означала бы турбулентность на всем рынке акций, поэтому сделка носит не только внебиржевой, но и кулуарный характер, — сказал Андрей Бархота.

Эксперт добавил, что кульминация маржинальности компании уже позади, а значительный рост процентных ставок уже в этом году может серьезно охладить ипотечное кредитование и спрос на жилье:

С фундаментальной точки зрения, в такой ситуации постепенный выход из капитала крупнейшего застройщика закономерен, — добавил Андрей Бархота.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, за фондом вряд ли стоит частное лицо:

Учитывая растущее влияние банков на девелоперов, доля в 20% могла перейти какой-то из кредитных организаций или инвестфонду, за которым стоит банк. Поскольку ПИК — это огромная федеральная структура, вряд ее потянет частная компания.

Экономист, руководитель компании Itleaders Егор Клопенко добавил, что группа держится на плечах крупнейшего кредитора — ВТБ и напомнил, что в августе 2023 г. банк вышел из акционерного капитала ГК ПИК:

Решение о продаже 20% акций «тайному» покупателю, возможно, является частью единой большой сделки, бенефициаром которой станет окологосударственный предприниматель, — сказал Егор Клопенко.

Напомним, что ранее Сергей Гордеев покинул пост генерального директора компании. А в августе 2023 г. из числа акционеров ПИКа вышел банк ВТБ, которому принадлежали 12,36% акций. Как рассказывал DK.RU, cумма сделки не раскрывалась. Однако ориентируясь на котировки акций ПИКа на Мосбирже, такой пакет мог стоить 67,6 млрд руб. Кто их купил, ВТБ не раскрыл.