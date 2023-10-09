«Тинькофф» передаст фото 30 млн клиентов в Единую биометрическую систему. Как отказаться?

Банк уведомил клиентов: если они не против, он передаст их биометрические данные в ЕБС. Если клиент против, то он должен выразить отказ письмом через «Почту России» или при личном обращении.

«Тинькофф Банк» запросил у клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода их в формат биометрических данных и размещения в Единой биометрической системе (ЕБС), пишет «Коммерсант».

В банке клиентам объяснили, что передача данных в ЕБС необходима, чтобы обеспечить безопасность операций, выдачи кредитов, а также для аутентификации при дистанционном обслуживании.

В тексте согласия, которое предлагает подписать банк, говорится, что выразить отказ можно письмом через «Почту России» или при личном обращении в банк, в том числе дистанционно.

Как пишет издание, фотографии, которые банк хочет обработать, делали курьеры, которые доставляют продукты: это фото с запечатанным конвертом в руках и со снимком паспорта, на которой видны данные. По данным Тинькофф Банка, на середину 2023 г. число розничных клиентов банка превышает 30 млн человек.

Управляющий партнер Comply Артем Дмитриев говорит, что получать согласие постфактум неправомерно:

Они собираются изменить категорию уже собранных персональных данных на биометрические и передать в ЕБС.

Издание отмечает, что у банка есть два варианта действий: получить согласие клиентов и передать данные в ЕБС, либо полностью удалить информацию из своей системы.

Напомним, Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) была запущена в 2018 г. В декабре 2022 г. президент Владимир Путин подписал закон №572 о порядке работы ЕБС, согласно которому все организации, собирающие биометрические данные (помимо банков, речь, например, о нотариусах), должны передать их в государственную систему, уведомив своих клиентов о передаче такой информации минимум за 30 суток.

Хранение биометрии теперь допустимо только в ЕБС, а сбор данных для коммерческих систем запрещен.

МФЦ в России столкнулись с наплывом желающих отказаться от биометрии, рассказывал DK.RU. Россияне массово писали отказы на услугу сбора и хранения биометрических данных, в которые входят фото лица и запись голоса.